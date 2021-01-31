Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 2013 yılında temeli atılan Yusufeli Barajı'nın gövde imalatının tamamlanmasına 1 metre kaldı. Türkiye'nin en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı, 2.5 milyon insanın elektrik ihtiyacını karşılayabilecek.
Yusufeli Barajı ile ilgili Twitter'dan paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bırakır mısınız lütfen aşağı inmek istemediklerini söylüyorlar. Türkiye'nin en büyük, dünyanın 3. büyük barajı olan Artvin Yusufeli Barajı inşasında iş makinelerinin günlük rutinleri böyleydi. Aşkınan çalışan yorulmaz." ifadelerini kullandı.
274 METREYE ULAŞILDI
Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2.5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.