Gövde imalatının tamamlanmasına 1 metre kalan barajda lider blokta son beton dökümleri yapılıyor. 152 bin metreküp betonun da dökülmesi ile 275 metrelik gövde imalatı tamamlanacak. Günde 6 bin 500 metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı olarak sürdüğü baraj projesinde bu yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak ve elektrik üretimine geçilecek. Baraj projesinde gövde inşaatında sona gelinmesi dolayısıyla 3 bakan ve bürokratların katılımı ile tören düzenlendi.