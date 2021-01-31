YARDIMDA BİR İNCİ

Aydın'da hemşire İnci Özbaş, yürüme güçlüğü çeken bitkin durumundaki eşeği sahiplendi. İşinden kalan zamanının büyük bölümünü "Pamuk" ismini verdiği eşekle geçirdi. Özbaş, şunları söyledi: Eşek ilk geldiğinde çok korkuyordu. Sürekli dayak yemiş. Sevmek için elimi uzattığımda çekiniyordu. Şu an çok iyi ve geldiğinden beri de kilo aldı. Sevdiriyor kendini, oyunlar oynuyor. Çok mutluyum. O arkadaşım, dostum oldu. Artık hayatının geri kalanını bizimle geçirecek.