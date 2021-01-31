Konya'da kuyumcu olan A.H'nın kızı S.H ortadan kayboldu. Kızını sosyal medyadan arayan babayı, Bursa'dan arayan bir kişi, "Kızını almak için 7 bin dolar ver. Kestel'e gel al" mesajı yolladı. Gözü yaşlı baba durumu polise anlattı. Bursa'da Irak'lı kadın şüpheli H.E.Z.'nin evine yapılan baskınla genç kız kurtarıldı. Evdeki 4 kişi de gözaltına alındı.
AİLE FACİASI
Samsun'da Mustafa Çelik, oğlunu askeri birliğe teslim ettikten sonra eşi Gülbahar ve diğer oğlu Gürsel ile memleketleri Tokat'a dönmek için yola çıktı. Ancak bir ara direksiyon hakimiyetini kaybedince araç 50 metre sürüklenen araç, istinat duvarına çarptı. Feci kazada üçü de hayatlarını kaybetti.
105 MİLYON DEVRETTİ
6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 104 milyon 744 bin 420 lira devretti. 5 bilen 4 kişi, 119 bin 282'şer lira, 4 bilenler bin 519'ar, 3 bilenler 103'er, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.