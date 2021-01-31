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    'da kuyumcu olan A.H’nın kızı S.H ortadan kayboldu: Kaçıranlar 7 bin dolar istedi (Güncel haberler)

    'da kuyumcu olan A.H’nın kızı S.H ortadan kayboldu. Kızını sosyal medyadan arayan babayı, ’dan arayan bir kişi, “Kızını almak için 7 bin dolar ver. ’e gel al” mesajı yolladı. Gözü yaşlı baba durumu polise anlattı. Bursa’da Irak’lı kadın şüpheli H.E.Z.’nin evine yapılan baskınla genç kız kurtarıldı. Evdeki 4 kişi de gözaltına alındı.

    Dedektif baba!

    Konya'da kuyumcu olan A.H'nın kızı S.H ortadan kayboldu. Kızını sosyal medyadan arayan babayı, Bursa'dan arayan bir kişi, "Kızını almak için 7 bin dolar ver. Kestel'e gel al" mesajı yolladı. Gözü yaşlı baba durumu polise anlattı. Bursa'da Irak'lı kadın şüpheli H.E.Z.'nin evine yapılan baskınla genç kız kurtarıldı. Evdeki 4 kişi de gözaltına alındı.

    AİLE FACİASI
    Samsun'da Mustafa Çelik    , oğlunu askeri birliğe teslim ettikten sonra eşi Gülbahar ve diğer oğlu Gürsel ile memleketleri Tokat'a dönmek için yola çıktı. Ancak bir ara direksiyon hakimiyetini kaybedince araç 50 metre sürüklenen araç, istinat duvarına çarptı. Feci kazada üçü de hayatlarını kaybetti.

    105 MİLYON DEVRETTİ
    6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 104 milyon 744 bin 420 lira devretti. 5 bilen 4 kişi, 119 bin 282'şer lira, 4 bilenler bin 519'ar, 3 bilenler 103'er, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

        ARACINI ÖLÜME SÜRDÜ
        Çanakkale         Ayvacık'ta aracıyla baraja düşen mühendis Mürsel Meracıoğlu, hala bulunamadı. Genç mühendisin adeta göz göre göre faciaya gittiği ortaya çıktı. Meracıoğlu'nun çukurları fark etmeyip aracını ölüme sürdüğü anlaşıldı. Aynı kazada ölen Filiz Soydoğan Çiçek ise İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

        ZENGİN VE YOKSUL
        Kütahya'da maddi sıkıntı nedeniyle 50 koyununu satmak için 37 bin 500 liraya anlaşan Abdullah Zengin (75), dolandırıcıların kurbanı oldu. Yaşlı adama 1200 lira kapora verip senedi elinden geri alan şüpheliler, 35 bin 500 lira yerine 800 TL göndermekle yetindi.

        ATEŞ BEBEK
        Doğu'da kar yolları kapadı. Köylerle şehir arasında irtibat kurulamadı. Van İpekyolu kırsalında ateşi yükselen 5 aylık bebek, yolun 4 saatlik mücadele sonucu açılmasıyla hastaneye kaldırıldı.

            DONARAK ÖLDÜLER
            Kırklareli Demirköy'de kar kalınlığının 10 santimetre olduğu ormanda 2 erkek cesedi bulundu. Cesetlerin, yurt dışına çıkmak isterken donarak ölen sığınmacılara ait olduğu tahmin ediliyor.

            SUBWAY'E TON DAVASI
            ABD'de Karen Dhanowa ile Nilima Amin adlı iki kadın Subway'den ton balıklı sandviç siparişi verdi. Ancak iddiaya göre ekmeğin içindeki ton balığı değildi. Bunun üzerine iki arkadaş ünlü fast food zincirine 5 milyon dolarlık (yaklaşık 37 milyon TL) dava açtı. Dava dilekçesinde "Ürünlerin içerisinde ton balığının zerresi yok. Ton balığı görünümü veren malzemeler var" denildi.

            DOLANDIRICILARDAN ALTIN VURUŞ
            Bursa'da Emin Çil'e bilmediği bir numaradan mesaj geldi. Mesajda "Zeytinliğin temelinde çömleğin içine saklı altın paralar çıkarmışlar. Bunu el altından çıkarma imkarımız varsa ara" denildi. Durumdan şüphelenen Çil, alıcıymış gibi dolandırıcılarla irtibata geçti. Kıskıvrak yakalanmalarını sağladı.

                PORTAKAL İÇİN
                ÇİN'de 4 kişi Kunming'deki havalimanına gitti. Buradan 30 kilo portakal aldı. Havayolu yetkilileri belirlenen bagaj ağırlığını aştıkları için ek ücret ödemeleri gerektiğini söyledi. 300 Çin Yuanı (yaklaşık 340 TL) ek bagaj masraf çıktığını belirtti. Yolcular, ekstra ücret ödemek istemeyince 30 kilo portakalı da yedi.

                YARDIMDA BİR İNCİ
                Aydın'da hemşire İnci Özbaş, yürüme güçlüğü çeken bitkin durumundaki eşeği sahiplendi. İşinden kalan zamanının büyük bölümünü "Pamuk" ismini verdiği eşekle geçirdi. Özbaş, şunları söyledi: Eşek ilk geldiğinde çok korkuyordu. Sürekli dayak yemiş. Sevmek için elimi uzattığımda çekiniyordu. Şu an çok iyi ve geldiğinden beri de kilo aldı. Sevdiriyor kendini, oyunlar oynuyor. Çok mutluyum. O arkadaşım, dostum oldu. Artık hayatının geri kalanını bizimle geçirecek.

                SALDANAT!
                Ordu'nun Fatsa İlçesi'nde Bolaman Irmağı çevresinde otlayan dana, yamaçtan suya düşüp balçığa saplandı. Danayı fark eden vatandaşlar, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ni aradı. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye giden ekipler, danayı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye eri Abdullah Özçelik, başarılı bir operasyonla danayı saplandığı yerden çıkarmayı başardı. Özçelik, danayı sırtında taşıyıp yola çıkararak sahibi Meliha Bahadır'a ulaştırdı. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen danasına kavuşan Bahadır, itfaiye ekiplerine teşekkür edip ağladı.

                    ALİYEV İLE TELE-ZİRVE
                    Başkan Erdoğan, dün Azerbaycan lideri İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Aliyev, Ağdam'da Türk-Rus Ortak Merkezi'nin açılışı için Erdoğan'ı tebrik etti.

                    KOMŞUNUN REİS TAKINTISI
                    Yunanistan, şimdi de Almanya ile Türkiye'nin ortak ürettiği Reis sınıfı 6 denizaltıyı kafasına taktı! Almanya'ya "Denizaltıları Türkiye'ye teslim etmeyin" baskısı yapmaya başladı.

                    PUTİN REDDETTİ
                    Yunanistan, 25 Mart'taki Bağımsızlık Günü törenine Rusya lideri Putin'i davet etti. Ancak Putin, reddetti. Törene, Macron katılacak.

                        iYi Ki DOGDUN
                        Mersin'de köpeklere özel kafe açıldı. Yaş günü organizasyonu 300 lira...

                        ESENYURT SAVAŞI!
                        İstanbul Esenyurt'ta 15 kişi, tüfek ve kılıçla bir kişiye saldırdı. Genci halk kurtardı.
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                        Haberler Güncel Konya'da kuyumcu olan A.H’nın kızı S.H ortadan kayboldu: Kaçıranlar 7 bin dolar istedi (Güncel haberler)