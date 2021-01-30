Türkiye'den Çin'e yapılan bor ihracatı için Ankara'dan yola çıkan ilk tren saat 06.00 sıralarında Sivas'ın Ulaş İlçesi'ndeki Bostankaya Garı'na geldi. Tren, 20 dakikalık molanın ardından yoluna devam etti.



Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden Çin'e ihraç edilecek bor madeni, 42 konteynerden oluşuyor.





ÇİN'İN Xİ'AN ŞEHRİNE ULAŞACAK

Tren, Türkiye'de Ankara-Sivas-Kars güzergahı üzerinden, dış ülkelerde ise Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi ve Kazakistan üzerinden Çin'in Xi'an şehrine ulaşacak.