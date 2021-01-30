Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.01.2021 07:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.01.2021 07:20
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Çin'e yapılan bor ihracatında ilk tren 'a ulaştı

    Son dakika haberine göre, Türkiye'den Çin'e yapılan bor ihracatı için 'dan yola çıkan ilk tren 'a ulaştı. Tren, lokomotif değişikliğinin ardından yoluna devam etti.

    DHA
    Bor ihracatında ilk tren Sivas'a ulaştı

    Türkiye'den Çin'e yapılan bor ihracatı için 'dan yola çıkan ilk tren saat 06.00 sıralarında 'ın Ulaş İlçesi'ndeki Bostankaya Garı'na geldi. Tren, 20 dakikalık molanın ardından yoluna devam etti.


    Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Bakü-Tiflis- Demiryolu Hattı üzerinden Çin'e ihraç edilecek bor madeni, 42 konteynerden oluşuyor.



    ÇİN'İN Xİ'AN ŞEHRİNE ULAŞACAK
    Tren, Türkiye'de Ankara-Sivas-Kars güzergahı üzerinden, dış ülkelerde ise Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi ve Kazakistan üzerinden Çin'in Xi'an şehrine ulaşacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Çin'e yapılan bor ihracatında ilk tren Sivas'a ulaştı