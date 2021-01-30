Gözde tatil merkezi Abant doldu taştı: Dağdaki trafik virüsü de sosyal mesafeyi de dinlemedi (Koronavirüs haberleri)

Corona önlemleri kapsamında haftasonu kısıtlamasını yakın yerlerde geçirmek isteyenler, büyük şehirlerden kaçtı. Gözde tatil merkezi abant doldu taştı. Dağa çıkmaya çalışanlar, kilometrelerce kuyrukta beklemek zorunda kaldı.
DUYGUSAL MÜCADELE
Türkiye, 53 milyon vatandaşıyla Coronavirüs salgınına savaş açtı. Doktor ve hemşireler ise bu savaşın isimsiz kahramanlarıydı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakımında görevli doktor ve hemşireler, 10 aylık salgın boyunca 2 binden fazla COVİD-19 hastasını hayata bağladı. Başhekim Vekili Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü alınan tedbirlerin olumlu sonuç verdiğini açıkladı.
Hemşire Duygu Konçe Küçük de azalan vaka sayısı nedeniyle rehavete kapılmamak gerektiğini vurguladı. "Yaz aylarında yoğun bakım yataklarımız boşaldı ama sonra yine dolmaya başladı. Bu hataya düşmeyelim. Herkes dikkatli olmalı. Covid-19 ile toplum olarak mücadele etmeliyiz" çağrısı yaptı. Hemşire Duygu Konçe Küçük herkesi uyardı: Virüse karşı toplum olarak mücadele edelim. Dikkatli olalım.