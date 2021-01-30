Gözde tatil merkezi Abant doldu taştı: Dağdaki trafik virüsü de sosyal mesafeyi de dinlemedi (Koronavirüs haberleri)

Hemşire Duygu Konçe Küçük de azalan vaka sayısı nedeniyle rehavete kapılmamak gerektiğini vurguladı. "Yaz aylarında yoğun bakım yataklarımız boşaldı ama sonra yine dolmaya başladı. Bu hataya düşmeyelim. Herkes dikkatli olmalı. Covid-19 ile toplum olarak mücadele etmeliyiz" çağrısı yaptı. Hemşire Duygu Konçe Küçük herkesi uyardı: Virüse karşı toplum olarak mücadele edelim. Dikkatli olalım.