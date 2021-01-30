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    Gözde tatil merkezi Abant doldu taştı: Dağdaki trafik virüsü de sosyal mesafeyi de dinlemedi (Koronavirüs haberleri)

    Corona önlemleri kapsamında haftasonu kısıtlamasını yakın yerlerde geçirmek isteyenler, büyük şehirlerden kaçtı. Gözde tatil merkezi abant doldu taştı. Dağa çıkmaya çalışanlar, kilometrelerce kuyrukta beklemek zorunda kaldı.

    Aabant!

    Corona önlemleri kapsamında haftasonu kısıtlamasını yakın yerlerde geçirmek isteyenler, büyük şehirlerden kaçtı. Gözde tatil merkezi abant doldu taştı. Dağa çıkmaya çalışanlar, kilometrelerce kuyrukta beklemek zorunda kaldı.

    DUYGUSAL MÜCADELE
    Türkiye,     53 milyon vatandaşıyla Coronavirüs salgınına savaş açtı. Doktor ve hemşireler ise bu savaşın isimsiz kahramanlarıydı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakımında görevli doktor ve hemşireler, 10 aylık salgın boyunca 2 binden fazla COVİD-19 hastasını hayata bağladı. Başhekim Vekili Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü alınan tedbirlerin olumlu sonuç verdiğini açıkladı.

    Hemşire Duygu Konçe Küçük de azalan vaka sayısı nedeniyle rehavete kapılmamak gerektiğini vurguladı. "Yaz aylarında yoğun bakım yataklarımız boşaldı ama sonra yine dolmaya başladı. Bu hataya düşmeyelim. Herkes dikkatli olmalı. Covid-19 ile toplum olarak mücadele etmeliyiz" çağrısı yaptı. Hemşire Duygu Konçe Küçük herkesi uyardı: Virüse karşı toplum olarak mücadele edelim. Dikkatli olalım.

        YİNE ŞAŞIRTTIK
        Türkiye, salgına savaş açtı. Dünya aşı bulmakta zorlanırken, 2 milyona yakın vatandaşını aşıladı. COVİD-19 salgını 2 milyondan fazla insanın hayatını çaldı. Türkiye ise salgına karşı gösterdiği mücadelesiyle fark attı. Dünya, aşı bulmakta sıkıntı yaşarken dün 3.5 milyon doz Çin aşısı daha İstanbul'a iniş yaptı.

        Yayınlanan takvim kapsamında 75 yaş ve üzerinin de aşılanmasına başlandı. Dün aşılarının ilk dozunu vurulan Aynur-Ferit Turguz çifti "Herkese tavsiye ediyoruz. Hiç kimse korkmadan gelsin. Yaşlılara büyük saygı ve sevgi var" çağrısı yaptı.

        KOCA'DAN MUTASYONLU VİRÜS UYARISI
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülke genelinde 128 mutasyonlu virüs tespit edilen hasta görüldüğünü belirtti. "17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü. Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız" dedi.

            YÜZÜMÜZ GÜLDÜ
            Muhabirimiz Gül Kireklo da babasına aşının ilk dozunu yaptırdı. Sözleri herkesi duygulandırdı: Bir zamanlar babam beni aşıya götürürdü. Şimdi ben onu aşıya götürdüm.

            YAĞMA YA
            Avrupa, COVİD-19'un merkez üssü haline geldi. Vaka sayısı ve ölüm oranı arttıkça ek tedbirler getirildi. Hollanda'da ise yasakları istemeyen halk sokağa indi. Hükümeti protesto etti. Polisle çatıştı, dükkanları yağmaları, araçları ateşe verdi.
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            Haberler Güncel Gözde tatil merkezi Abant doldu taştı: Dağdaki trafik virüsü de sosyal mesafeyi de dinlemedi (Koronavirüs haberleri)