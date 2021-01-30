Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu (Güncel haberler)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu haddini aştı. vali ve kaymakamlara militan ifadesini kullandı. İçişleri Bakanlığı, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

3 VEKİL İSTİFA ETTİ

CHP yine karıştı! İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Yalova Milletvekili Özcan Özel, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Klıçdaroğlu ile görüşüp rahatsızlıklarını açıkladı. Ancak tepkiyle karşılaştı. Bunun üzerine 3 milletvekili, dün istifa ettiklerini açıkladı.

YÜZDE 66 KORUYOR

Covid-19 salgını sonrası ülkeler arası aşı savaşı başladı. ABD'li ilaç şirketi Johnson&Johnson geliştirdiği aşının hastalık belirtilerini önlemede yüzde 66, en ağır semptomları önlemede ise yüzde 85 yüzde 66 koruduğu açıklandı.

KABE FOTOĞRAFINA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin resen soruşturma başlattı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu saygısızlığı yapanlar hakkında yasal yollara başvuracağız" dedi.

ŞANSLI BİLL'İ

İşadamı Bill Gates, salgını fırsat bildi. Eşi Melinda ise aşılama çalışmalarına tam 1.75 milyar dolar finanse etti! Geçtiğimiz günlerde aşı olan Gates, kendisini şanslı hissettiğini söyledi.

HAKİKATEN İLGİNÇ

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gelini Kate Middleton, COVİD-19'dan yakındı. Karantinada George (7), Charlotte (5) ve Louis'in (3) eğitimiyle ilgilendiğini hatta saçlarını bile kestiğini açıkladı. "Bittim" diyen Kate'e tepki yağdı: Çocukların dadısı var. Biz ne yapalım?

IVINNKA!

Trump, Beyaz Saray'dan Florida'ya taşındı. Eski dostları adeta buharlaştı. Son olarak kızı Ivanka ile danışman eşi Kushner de yanından ayrıldı.