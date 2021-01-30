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    Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu (Güncel haberler)

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu haddini aştı. vali ve kaymakamlara militan ifadesini kullandı. İçişleri Bakanlığı, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

    Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu haddini aştı. vali ve kaymakamlara militan ifadesini kullandı. İçişleri Bakanlığı, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

    3 VEKİL İSTİFA ETTİ
    CHP yine karıştı! İzmir Milletvekili , Yalova Milletvekili , Karabük Milletvekili , Klıçdaroğlu ile görüşüp rahatsızlıklarını açıkladı. Ancak tepkiyle karşılaştı. Bunun üzerine 3 milletvekili, dün istifa ettiklerini açıkladı.

    YÜZDE 66 KORUYOR
    Covid-19 salgını sonrası ülkeler arası aşı savaşı başladı. ABD'li ilaç şirketi Johnson&Johnson geliştirdiği aşının hastalık belirtilerini önlemede yüzde 66, en ağır semptomları önlemede ise yüzde 85 yüzde 66 koruduğu açıklandı.

    KABE FOTOĞRAFINA SORUŞTURMA
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin resen soruşturma başlattı. Ali Erbaş, "Bu saygısızlığı yapanlar hakkında yasal yollara başvuracağız" dedi.

    ŞANSLI BİLL'İ
    İşadamı , salgını fırsat bildi. Eşi Melinda ise aşılama çalışmalarına tam 1.75 milyar dolar finanse etti! Geçtiğimiz günlerde aşı olan Gates, kendisini şanslı hissettiğini söyledi.

    HAKİKATEN İLGİNÇ
    İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gelini Kate Middleton, COVİD-19'dan yakındı. Karantinada George (7), (5) ve 'in (3) eğitimiyle ilgilendiğini hatta saçlarını bile kestiğini açıkladı. "Bittim" diyen Kate'e tepki yağdı: Çocukların dadısı var. Biz ne yapalım?

    IVINNKA!
    Trump, Beyaz Saray'dan 'ya taşındı. Eski dostları adeta buharlaştı. Son olarak kızı ile danışman eşi de yanından ayrıldı.

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    Haberler Güncel Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu (Güncel haberler)