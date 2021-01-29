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    • 29.01.2021 11:01
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    Başkanı : , milli hedeflerimizin manifestosudur

    Başkanı ", milli hedeflerimizin manifestosudur. Hedefi, sınırları tarif edilen vatanımızda birliğimizi, bütünlüğümüzü temin edip, hür ve müstakil bir şekilde hayatımızı idame ettirmemizi sağlamaktır. Milletimize güven vermesinin yanında muarızlarımıza da meydan okuyan bir bildiridir." açıklamasında bulundu.

    Şentop'tan Misak-ı Milli açıklaması

    Başkanı Şentop, "Misak-ı Milli, milli hedeflerimizin manifestosudur. Hedefi, sınırları tarif edilen vatanımızda birliğimizi, bütünlüğümüzü temin edip, hür ve müstakil bir şekilde hayatımızı idame ettirmemizi sağlamaktır. Milletimize güven vermesinin yanında muarızlarımıza da meydan okuyan bir bildiridir." dedi.

    Şentop, "Bugün de milli egemenliğimizi korumak, milli varlığımızı devam ettirmek için mücadele ediyoruz. 101 yıl önce ilan edilen milli yeminin hedefine ve ruhuna bugün de sadakatle bağlıyız. Bugün de bizim olanı, bizden olanı, bizimle olanı korumak, savunmak ve yaşatmakla mükellefiz." açıklamasında bulunmuş.

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    Haberler Güncel TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Misak-ı Milli, milli hedeflerimizin manifestosudur