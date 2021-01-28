YÖK açıklaması sonrası 2. dönem üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak?

YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Hürriyet Yazarı Nuran Çakmakçı'ya özel açıklamalarda bulundu. İşte Nuran Çakmakçı'nın konu ile ilgili yazısı:

Başkan Saraç'a öğrencilerin en merak ettiği soruyu da sordum: Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte cevabı: "YÖK olarak her hafta küresel salgın sürecinde dünyada hangi tedbirlerin alındığını raporluyor, bu verileri de dikkate alıyoruz.

Dünyanın gelişmiş üniversitelerinde erken normale dönüşte artan vakalar üzerine hızla yeniden online'a geçtiklerini, yükseköğretimde örnek gösterilen bu ülkelerin net bir tavır koyamamalarının öğrenciler açısından ne denli yıpratıcı olduğunu, kamu sağlığı açısından da ne denli tehdit oluşturduğunu gördük.