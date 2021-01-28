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    • 28.01.2021 13:48
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    YÖK açıklaması sonrası 2. dönem ? ?

    ? 2. dönem sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelerde yüz yüze eğitime ilişkin milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren bir açıklama yaptı. Başkan Saraç; üniversiteler açılacak mı sorusuna yanıt verdi.

    takvim.com.tr
    YÖK açıklaması sonrası 2. dönem üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak?

    2. dönem üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç konuyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Üniversitelerin 2. dönemde yüz yüze eğitime geçip geçmeyeceği uzun süredir üniversite öğrencileri tarafından merak ediliyor. Başkan Saraç yaptığı açıklamayla yeni dönem için ipucu verdi.

    ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

    YÖK Başkanı Saraç, "Biz Sağlık Bakanlığının görüşlerini ikinci dönem için ilerleyen süreçte alacağız. Bu görüşe göre üniversitelerimizi yönlendireceğiz." dedi.

    YÖK Başkanı Saraç, "YÖK olarak her hafta küresel salgın sürecinde dünyada hangi tedbirlerin alındığını raporluyor, bu verileri de dikkate alıyoruz. Dünyanın gelişmiş üniversitelerinde erken normale dönüşte artan vakalar üzerine hızla yeniden online'a geçtiklerini, yükseköğretimde örnek gösterilen bu ülkelerin net bir tavır koyamamalarının öğrenciler açısından ne denli yıpratıcı olduğunu, kamu sağlığı açısından da ne denli tehdit oluşturduğunu gördük." sözlerini kullandı.

    YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

    YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Hürriyet Yazarı Nuran Çakmakçı'ya özel açıklamalarda bulundu. İşte Nuran Çakmakçı'nın konu ile ilgili yazısı:

    Başkan Saraç'a öğrencilerin en merak ettiği soruyu da sordum: Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte cevabı: "YÖK olarak her hafta küresel salgın sürecinde dünyada hangi tedbirlerin alındığını raporluyor, bu verileri de dikkate alıyoruz.

    Dünyanın gelişmiş üniversitelerinde erken normale dönüşte artan vakalar üzerine hızla yeniden online'a geçtiklerini, yükseköğretimde örnek gösterilen bu ülkelerin net bir tavır koyamamalarının öğrenciler açısından ne denli yıpratıcı olduğunu, kamu sağlığı açısından da ne denli tehdit oluşturduğunu gördük.

        Öğrencilerimiz tabii ki yüz yüze öğretim istiyor. Onların seslerine kulak tıkamıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Online eğitim, örgün öğretimin alternatifi olamaz. Ancak kamu sağlığını tehdit eden bir durum varsa bakanlığın görüşlerini dikkate almalıyız. Örgün eğitime bütünüyle geçmeye karar verildiğinde sadece İstanbul'a yüz binlerce öğrenci gelecek. Öyle 2-3 ilden değil, bütün illerden öğrenci İstanbul'a aynı tarihlerde gelecek. Belli aralıklarla da kendi il, ilçelerine gitme gelme durumları, yani büyük bir hareketlilik olacak.

        Bu hareketlilik bütün illerimiz için geçerli. Öğrenci yurtları faktörü de dâhil, bu hareketliliğin bir risk oluşturup oluşturmadığını en iyi tahlil edecek yapı Sağlık Bakanlığı'dır. Biz bu çerçevede Bakanlığın görüşlerini ikinci dönem için de ilerleyen süreçte alacağız. Bu görüşe göre üniversitelerimizi yönlendireceğiz. YÖK olarak yükseköğretimi güçlü koordinasyon ama esnek ve çerçeve kararlar ile, üniversitelerimizin birbirinden farklı şartlarını, imkanlarını gözeterek, onlara hareket serbestisi tanıyarak süreçleri yönetiyoruz."
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        Haberler Güncel YÖK açıklaması sonrası 2. dönem üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak?