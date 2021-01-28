Bilecik Bozüyük'te belediye görevlileri cetveli aldı. Pazardaki balık tezgahlarına baskın yaptı. Ancak deniz canlılarının boylarını ölçmek isterken mesafeyi hesaplayamadı. İzdiham yaşandı!
BİR DÜNYA ÖVGÜ
Coronavirüs salgınında örnek bir mücadele gösteren Türkiye, aşılamada da pek çok ülkeyi geride bıraktı. Çin'den getirilen toplam 9.5 milyon doz SinoVac aşısı, sağlık çalışanları ile 80 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulandı. 14 Ocak'ta başlayan aşılamada kapsamında 15 günde 1 milyon 500 binden fazla kişiye CoronaVAc'ın ilk dozu yapıldı.
Türkiye'nin kararlı mücadelesine Dünya Sağlık Örgütü'nden övgü yağdı. DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev, "Türkiye'nin kısa zamanda 1 milyondan fazla vatandaşını aşılamış olması bize umut veriyor. Önlemlerin vakaların düşmesinde etkili olduğunu görüyoruz" ifadesini kullandı.