BİR DÜNYA ÖVGÜ

Coronavirüs salgınında örnek bir mücadele gösteren Türkiye, aşılamada da pek çok ülkeyi geride bıraktı. Çin'den getirilen toplam 9.5 milyon doz SinoVac aşısı, sağlık çalışanları ile 80 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulandı. 14 Ocak'ta başlayan aşılamada kapsamında 15 günde 1 milyon 500 binden fazla kişiye CoronaVAc'ın ilk dozu yapıldı.