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    Sizin mesafeniz kaç santim! Zabıta, balık boyunu ölçmek i pazara gitti. Corona'yı unutup balık istifi dizildi

    'te belediye görevlileri cetveli aldı. Pazardaki balık tezgahlarına baskın yaptı. Ancak deniz canlılarının boylarını ölçmek isterken mesafeyi hesaplayamadı. İzdiham yaşandı!

    Sizin mesafeniz kaç santim!

    Bilecik Bozüyük'te belediye görevlileri cetveli aldı. Pazardaki balık tezgahlarına baskın yaptı. Ancak deniz canlılarının boylarını ölçmek isterken mesafeyi hesaplayamadı. İzdiham yaşandı!

    BİR DÜNYA ÖVGÜ
    Coronavirüs     salgınında örnek bir mücadele gösteren Türkiye, aşılamada da pek çok ülkeyi geride bıraktı. Çin'den getirilen toplam 9.5 milyon doz SinoVac aşısı, sağlık çalışanları ile 80 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulandı. 14 Ocak'ta başlayan aşılamada kapsamında 15 günde 1 milyon 500 binden fazla kişiye CoronaVAc'ın ilk dozu yapıldı.

    Türkiye'nin kararlı mücadelesine Dünya Sağlık Örgütü'nden övgü yağdı. DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev, "Türkiye'nin kısa zamanda 1 milyondan fazla vatandaşını aşılamış olması bize umut veriyor. Önlemlerin vakaların düşmesinde etkili olduğunu görüyoruz" ifadesini kullandı.

        EKİPLER KAPI KAPI DOLAŞIYOR
        Sağlık ekipleri dün İstanbul Gaziosmanpaşa'da yalnız yaşayan 86 yaşındaki Recep Ayman'a ulaştı. Evinden alınan Ayman, hastaneye götürülerek virüse karşı aşılandı.

        60 MİLYON VURGUSU
        Prof.         Dr. Mustafa Necmi İlhan, toplumsal bağışıklık için 60 milyon kişinin aşılanması gerektiğini söyledi. "Buna ancak Ramazan Bayramı sonrası ulaşırız" dedi.

        HAMİLELER DİKKAT
        Corona aşılarıyla ilgili skandalların sonu gelmedi. Dünya Sağlık Örgütü güvenliği kanıtlanmadığı için hamilelere "Moderna aşısı olmayın" dedi.

            VİRÜS FELÇ ETTİ
            İzmir'de 64 yaşındaki Çetin Çelik, COVİD-19'u yendi. Ancak bağışıklığı bozulduğu için kısmi felç geçirdi. 'Guillain Barre Sendromu (GBS)' teşhisi konulan Çelik, erken müdahale ile hızla iyileştiğini söyledi.

            YOĞUN BAKIM
            Türkiye, Seher'i işte bu fotoğrafıyla tanıdı. Pandemide görevli genç sağlıkçı, yüzünde oluşan maske iziyle 'mücadelenin' en iyi kanıtıydı. Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Seher Altuncu, yaşadığı duygusal anları TAKVİM'e anlattı: En çok tulumun içinde nefes almaktan ziyade ağlamakta zorlandım. Hastalarımızın 'nefes alamıyorum' demesi, gözlerimizin içine bakması bizi çok etkiliyor.

            VAHŞİ HAYAT!
            İsveç'teki Boras Hayvanat Bahçesi'nden kötü haber geldi. 17 yaşındaki Sibirya kaplanı Nastasja'nın COVİD-19'a yakalandığı belirlendi. Nastasja uyutulurken aynı kafesteki erkek kaplan ile 2 aslanda da virüs tespit edildi.

                FENA BİLLENDİ
                Microsoft'un kurucusu Bill Gates, COVİD-19 patlayınca aşı işine girdi! Herkes, "Bill, aşıyla insanlara çip takacak" dedi. İşadamı, işte o iddialara yanıt verdi: Bu komplo teorilerine gülüyorum!

                BEYLİKOVA-1 CORONA-0
                Eskişehir                 Beylikova halkı, virüse karşı sıkı tedbirler aldı. 6 bin 400 kişinin yaşadığı bölgede, vaka sayısı sıfırlandı. Kaymakam Abdüllatif Yılmaz, esnaf ve vatandaşların sosyal mesafe ile maske kuralına uyduğunu vurguladı.

                YÜZÜ YOK!
                İngiltere, COVİD-19'a yenildi. Sağlık sisteminin çöktüğü ülkede, can kaybı 100 bini geçti. Başbakan Boris Johnsonn özür diledi. "Durum kötüye gidiyor, sağlık sistemi iyi değil" dedi.
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                Haberler Güncel Sizin mesafeniz kaç santim! Zabıta, balık boyunu ölçmek için pazara gitti. Corona'yı unutup balık istifi dizildi