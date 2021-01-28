İzmir Çeşme'de bir otel sahibinin kızı olan ve daha önce eşinden boşanan Güllü Kanyılmaz, 5 yıldır birlikte yaşadığı evli sevgilisi Ferhat Altay'a, eşinden boşanıp kendisiyle evlenmesini söyledi.

Altay kabul etmeyince de aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Güllü Kanyılmaz sevgilisini bıçaklayarak öldürdü. Kavga sırasında öldürdüğü sevgilisi tarafından bıçaklanan katil de yaralandı.

Ferhat Altay'ın amcasının oğlu Faruk Altay tarafından yaralı halde bulunan Kanyılmaz, hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan kadının hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.