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    maz evli sevgilisinden kendisiyle evlenmesini istedi: Reddedilince katletti

    'de bir otel sahibinin kızı olan ve daha önce eşinden boşanan maz, 5 yıldır birlikte yaşadığı evli sevgilisi 'a, eşinden boşanıp kendisiyle evlenmesini söyledi. Altay kabul etmeyince de aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

    Güllü soldurdu

    İzmir 'de bir otel sahibinin kızı olan ve daha önce eşinden boşanan Güllü Kanyılmaz, 5 yıldır birlikte yaşadığı evli sevgilisi Ferhat Altay'a, eşinden boşanıp kendisiyle evlenmesini söyledi.

    Altay kabul etmeyince de aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

    maz sevgilisini bıçaklayarak öldürdü. Kavga sırasında öldürdüğü sevgilisi tarafından bıçaklanan katil de yaralandı.

    'ın amcasının oğlu tarafından yaralı halde bulunan Kanyılmaz, hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan kadının hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

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    Haberler Güncel Güllü Kanyılmaz evli sevgilisinden kendisiyle evlenmesini istedi: Reddedilince katletti