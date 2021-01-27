Evli kadınları taciz ettiği öne sürülen ve cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıkan CHP İlçe Başkanı Necmi Sıbıç görevini bıraktı.



GÖREVİ DEVRETTİ

Geçen hafta yaşanan taciz skandalının ardından CHP Genel Merkezi'nin istifa etmesini istediği öğrenilen Sıbıç, görevini yönetim kurulu üyesi Rehber Kesik'e devretti.



Partisine zarar vermemek için böyle bir karar aldığını öne süren Sıbıç, belgeli tacizleri ise iftira ve lekeleme olarak niteledi. Seçimlerde gösterdikleri başarıdan korkanların, kendilerini zayıflatmak için kara propaganda yaptığını iddia eden Sıbıç, hukuki mücadelesinin süreceğini ve kanun önünde hakkını arayıp yeniden göreve geleceğini öne sürdü.