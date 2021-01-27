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    • 27.01.2021 08:11
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    SON DAKİKA: Adı taciz skandalına karışan CHP'li görevi bıraktı

    Son dakika haberine göre, Giresun'da adı taciz skandalına karışan CHP Bulancak İlçe Başkanı , skandalın ortaya çıkmasının ardından görevi bıraktı.

    Tacizci CHP'li görevi bıraktı

    Evli kadınları taciz ettiği öne sürülen ve cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıkan CHP İlçe Başkanı görevini bıraktı.

    GÖREVİ DEVRETTİ
    Geçen hafta yaşanan taciz skandalının ardından CHP Genel Merkezi'nin istifa etmesini istediği öğrenilen Sıbıç, görevini yönetim kurulu üyesi Rehber Kesik'e devretti.


    Partisine zarar vermemek için böyle bir karar aldığını öne süren Sıbıç, belgeli tacizleri ise iftira ve lekeleme olarak niteledi. Seçimlerde gösterdikleri başarıdan korkanların, kendilerini zayıflatmak için kara propaganda yaptığını iddia eden Sıbıç, hukuki mücadelesinin süreceğini ve kanun önünde hakkını arayıp yeniden göreve geleceğini öne sürdü.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Adı taciz skandalına karışan CHP'li Necmi Sıbıç görevi bıraktı