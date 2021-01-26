Bir süredir Yeniden CHP Grubu Hareketi adı altında çalışmalarını yürüten eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, gelecek kurultayda genel başkan adayı olacağını açıkladı.
Yeniden CHP Grubu'nun üç yıldır çalıştığını belirten Pekşen, "CHP içerisindeki cumhuriyetçi, Atatürkçü, ulus devletten yana olan, parti içerisindeki demokrasiyi her koşulda savunan, örgütün güçlü siyaset yapma olanaklarına önem veren, parti tüzüğünde tekrar seçme ve seçilme haklarının örgüte iade edildiği, örgütün siyaset yapma hakkının iade edildiği bir tüzük önceleyen bir kadro hareketidir bu" dedi.
'PROGRAMLARIMIZ HAZIR'
Oluşturdukları kadronun Türkiye'yi her alanda yeniden inşa edebileceğini kaydeden Pekşen, "Her alanda Türkiye'de ve dünyada en yetkin insanları bir araya getirdik" ifadesini kullandı.