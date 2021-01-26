Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak deprem mi oldu, şiddeti kaç? Kandilli AFAD son depremler listesi!

Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak deprem mi oldu, şiddeti kaç? Gelen son dakika haberine göre, Diyarbakır, Mardin ve Batman ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi.

DİYARBAKIR MARDİN BATMAN DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre; depremin, Suriye'nin Al- Hasakah kentinde olduğu bildirildi. AFAD ve Kandilli, Suriye'de gerçekleşen depremin şiddetini ise 5.2 olarak açıkladı.