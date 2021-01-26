Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak deprem mi oldu, şiddeti kaç? Kandilli AFAD son depremler listesi!

Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak deprem mi oldu, şiddeti kaç? Gelen son dakika haberine göre, Diyarbakır, Mardin ve Batman ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi.
DİYARBAKIR MARDİN BATMAN DEPREM Mİ OLDU?
AFAD verilerine göre; depremin, Suriye'nin Al- Hasakah kentinde olduğu bildirildi. AFAD ve Kandilli, Suriye'de gerçekleşen depremin şiddetini ise 5.2 olarak açıkladı.
Suriye-Irak sınırının kuzeyinde bugün üst üste depremler meydana geliyor.
Öğle 12.02'de meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki sarsıntının ardından, yaklaşık iki saat sonra bu kez 5.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.
Merkez üssü Suriye'nin Haseke kentine 58 kilometre uzaklıkta olan deprem, Türkiye'de Diyarbakır, Mardin ve Batman gibi şehirlerde de hissedildi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.01.26 14:17:43 36.2405 41.0890 38.3 -.- 5.4 5.3 SURIYE İlksel
2021.01.26 13:02:11 36.2008 41.2002 6.8 -.- 4.4 4.2 SURIYE İlksel
2021.01.26 12:41:49 39.7737 26.7347 5.5 -.- 2.8 -.- CAVUSLU-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel
2021.01.26 11:19:20 39.1075 40.3495 5.4 -.- 2.9 -.- SUTGOLU-(BINGOL) İlksel
2021.01.26 11:12:22 35.9575 30.4332 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.01.26 10:20:56 37.8530 27.1627 5.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.26 08:35:29 37.8443 26.9462 7.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.26 08:07:56 39.1077 36.0920 4.0 -.- 2.5 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2021.01.26 07:44:06 37.9227 26.5040 8.2 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.26 07:05:22 36.9690 27.4455 9.2 -.- 1.8 -.- BODRUM (MUGLA) İlksel
2021.01.26 06:33:59 37.8762 27.6597 13.1 -.- 1.7 -.- OMERBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2021.01.26 05:39:27 38.3922 25.3882 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.26 05:11:12 35.9495 29.1500 13.3 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel