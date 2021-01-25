Uyuşturucu yetiştiren emlakçı “20 ağaç sınırınız var. İçiciyim” diyerek kurtulmaya çalıştı (Güncel haberler)



Ümmühan T. kendisini şu sözlerle savundu: Hiçbir kaçak elektrik tertibatı yok. Burada 20 ağaç var. İçmek için 20 ağaç sınırınız var denildi. Sırf içmek için yetiştiriyorum. İfadesiyle polisi bile güldüren zanlı tutuklandı.