Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Uyuşturucu yetiştiren emlakçı “20 ağaç sınırınız var. İçiciyim” diyerek kurtulmaya çalıştı (Güncel haberler)

    'ta emlakçı olarak kiraladığı işyerlerinin alt katında uyuşturucu madde yetiştirdiği belirlenen şüpheli mühan T. yakalandı. Yapılan incelemede yetiştirmek üzere gerekli ortamın sağlandığı ışıklandırma ve ısıtıcı sistemleri kurulduğu belirlendi. Buradaki saksılarda 22 kök Hint keneviri, esrar ele geçirildi.

    Zehir hafiye

    İstanbul Esenyurt'ta emlakçı olarak kiraladığı işyerlerinin alt katında uyuşturucu madde yetiştirdiği belirlenen şüpheli Ümmühan T. yakalandı. Yapılan incelemede Hint keneviri yetiştirmek üzere gerekli ortamın sağlandığı ışıklandırma ve ısıtıcı sistemleri kurulduğu belirlendi. Buradaki saksılarda 22 kök Hint keneviri, esrar ele geçirildi.


    Ümmühan T. kendisini şu sözlerle savundu: Hiçbir kaçak elektrik tertibatı yok. Burada 20 ağaç var. İçmek için 20 ağaç sınırınız var denildi. Sırf içmek için yetiştiriyorum. İfadesiyle polisi bile güldüren zanlı tutuklandı.

    YİNE SAHTE ALKOL
    Bursa'da yaşayan ve birçok dizi ile tiyatro oyununda oynayan Ercan Yalçıntaş (38) evde annesi tarafından hareketsiz halde yatarken bulundu. Sağlık ekipleri, Yalçıntaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç oyuncunun sahte alkolden öldüğü anlaşıldı.

        OTELDE REZALET
        İstanbul Beyoğlu'nda erkek arkadaşı ile birlikte otele yerleşen Fas uyruklu kadın aralarında çıkan tartışma sonucu ortalığı birbirine kattı. Odadaki tüm eşyaları kırıp döken genç kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

        33.9 MiLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 33 milyon 959 bin lira devretti. 5 bilenler 10 bin 440'ar lira, 4 bilenler 490'ar lira, 3 bilenler 25'er lira, 2 bilenler ise 2'şer lira alacak.

        2 TALİHLİYE 151'ER BİN
        5+1 bilen 2 kişi, 151 bin 379'ar lira kazandı. 5 bilenler 9 bin 148'er, 4+1 bilenler 469'ar, 4 bilenler 45'er, 3+1 bilenler 21'er, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 8'er, 1+1 bilenler 4'er, 0+1 bilenler ise 3'er lira alacak.

            GURURUMUZ GÖKLERDE
            P-72 deniz karakol uçağı, dün ilk uçuşunu yaptı. 9 saat havada kalabilen uçak, büyük beğeni aldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yeni uçağını inceleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yapacağınız görevler milletimizin geleceği için çok önemli" ifadesini kullandı.

            HAKKARİ'DEN ACI HABER
            Hakkari'deki operasyonlardan acı haber geldi. Mayına basarak ağır yaralanan Piyade Er Selim Gedik tedavi gördüğü SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehadete erdi.

            "HDP PKK DEMEKTİR"
            İstanbul polisi, dün HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına operasyon düzenledi. Ekiplerin 6 saat süren aramasında çok sayıda doküman ile terör örgütü ele başının görselleri ele geçirildi. Binada ayrıca kaçak elektrik kullanıldığı belirlendi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, operasyon görüntülerini paylaşarak "HDP demek, PKK demektir" dedi.

                RUSYA İLE İLK KRİZ
                ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya arasında ilk kriz yaşandı. Kremlin, muhalif lider Navalni'nin serbest bırakılması için başlatılan protestolarla ilgili ABD'yi suçladı!

                MUTAT ALARMI
                Tokat'ta 10 kişide mutasyona uğramış virüse rastlandı. İncelemede başlatıldı. Vakaların, hiç yurt dışına çıkmadığı anlaşıldı.

                İYiLiK EMNiYETTE
                Adana'da Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, 2 yıl önce kan verdi. Dokuları lösemi hastasıyla eşleşti. Şimdi ona kök hücre verecek.

                PARAYI ÇEKİYOR
                Bursa'da Mustafa Eyrikaya, berberliği bıraktı. Tespit yapıp Arap şeyhlerine sattı. Fiyatı ise 70 bin TL!
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler Güncel Uyuşturucu yetiştiren emlakçı “20 ağaç sınırınız var. İçiciyim” diyerek kurtulmaya çalıştı (Güncel haberler)