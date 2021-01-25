Uyuşturucu yetiştiren emlakçı “20 ağaç sınırınız var. İçiciyim” diyerek kurtulmaya çalıştı (Güncel haberler)

İstanbul Esenyurt'ta emlakçı olarak kiraladığı işyerlerinin alt katında uyuşturucu madde yetiştirdiği belirlenen şüpheli Ümmühan T. yakalandı. Yapılan incelemede Hint keneviri yetiştirmek üzere gerekli ortamın sağlandığı ışıklandırma ve ısıtıcı sistemleri kurulduğu belirlendi. Buradaki saksılarda 22 kök Hint keneviri, esrar ele geçirildi.
Ümmühan T. kendisini şu sözlerle savundu: Hiçbir kaçak elektrik tertibatı yok. Burada 20 ağaç var. İçmek için 20 ağaç sınırınız var denildi. Sırf içmek için yetiştiriyorum. İfadesiyle polisi bile güldüren zanlı tutuklandı.
YİNE SAHTE ALKOL
Bursa'da yaşayan ve birçok dizi ile tiyatro oyununda oynayan Ercan Yalçıntaş (38) evde annesi tarafından hareketsiz halde yatarken bulundu. Sağlık ekipleri, Yalçıntaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç oyuncunun sahte alkolden öldüğü anlaşıldı.