2021 yılı dini günler takvimi milyonlarca vatandaşı gündeminde yer ediniyor. İslam alemi üç ayların başlayacağı tarihi merak ederken arama motorları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Üç aylar için geri sayım başladı. İslam alemi için son derece önemli olan bu aylarda, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor. 2021 yılı dini günler takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Peki, 3 aylar ve Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı ne zaman? İşte merak edilenler...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2021 dini günler takvimine göre, üç aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi günü başlayacak. Receb ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili 18 Şubat Perşembe günü, Miraç Kandili ise 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.

Şaban ayı 14 Mart 2021 Pazar günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 27 Mart Cumartesi günü dualarla idrak edilecek.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ise 13 Nisan Salı günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.

İşte 2021 yılı dini günler takvimi;