Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 425 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 277 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 148 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 277 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 684 olarak açıklandı.
Son 24 saatte 5 bin 860 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 307 bin 721'e yükseldi. Test sayısı 28 milyon 497 bin 84'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 429 bin 605, vefat sayısı 25 bin 73, ağır hasta sayısı 1905 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.
Damlacıklar yoluyla bulaşan koronavirüsün yayılmasını engellemek için Türkiye, aşılama uygulamasına geçti. Söz konusu aşılama ilk olarak sağlık çalışanlarına yapılırken vatandaşlar öncelik sırasına göre gruplara ayrıldı. Peki e-nabız koronavirüs aşı sorgulama nasıl yapılır? Koronavirüs aşısında önceliği olan gruplar hangileri? Ne zaman aşı olacağım? İşte detaylar…
TÜRKİYE'DE AŞI SÜRECİ
İlk olarak sağlık çalışanlarına, huzurevleri ve bakımevlerindekilere, 90 ve 85 yaş üzerindekilere, eczane çalışanlarına aşı yapıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünden itibaren 80 yaş üzerindekilerin de aşılanmasına başlanacağını, bu kişilerin sağlık kuruluşlarında aşı olacaklarını açıkladı.