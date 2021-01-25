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    • 25.01.2021 16:03
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    ? e-Nabız aşı sırası sorgulama nasıl yapılır? Koronavirüs aşısında önceliği olanlar kimler?

    İlk olarak ’in kentinde ortaya çıkan yeni tip nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyonu aştı. Damlacıklar yoluyla bulaşan koronavirüsün yayılmasını engellemek için , aşılama uygulamasına geçti. Söz konusu aşılama ilk olarak sağlık çalışanlarına yapılırken vatandaşlar öncelik sırasına göre gruplara ayrıldı. Peki e-nabız koronavirüs aşı sorgulama nasıl yapılır? Koronavirüs aşısında önceliği olan gruplar hangileri? ? İşte detaylar…

    Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 425 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 277 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti.

    Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 148 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 277 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 684 olarak açıklandı.

    Son 24 saatte 5 bin 860 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 307 bin 721'e yükseldi. Test sayısı 28 milyon 497 bin 84'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 429 bin 605, vefat sayısı 25 bin 73, ağır hasta sayısı 1905 oldu.

    Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

    Damlacıklar yoluyla bulaşan koronavirüsün yayılmasını engellemek için Türkiye, aşılama uygulamasına geçti. Söz konusu aşılama ilk olarak sağlık çalışanlarına yapılırken vatandaşlar öncelik sırasına göre gruplara ayrıldı. Peki e-nabız koronavirüs aşı sorgulama nasıl yapılır? Koronavirüs aşısında önceliği olan gruplar hangileri? Ne zaman aşı olacağım? İşte detaylar…

    TÜRKİYE'DE AŞI SÜRECİ
    İlk olarak sağlık çalışanlarına, huzurevleri ve bakımevlerindekilere, 90 ve 85 yaş üzerindekilere, eczane çalışanlarına aşı yapıldı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünden itibaren 80 yaş üzerindekilerin de aşılanmasına başlanacağını, bu kişilerin sağlık kuruluşlarında aşı olacaklarını açıkladı.

        25 Ocak'tan itibaren Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşı uygulamasını il bazında paylaşmaya başladı.

        Bakanlığın internet sitesinde, Türkiye'de kaç kişiye aşı yapıldığı görülebiliyor. Halen bu sayı 1 milyon 271 bini aşmış durumda.

        Sinovac şirketinin geliştirdiği CoronaVac aşısının ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşı da Türkiye'ye getirildi.

        HANGİ GRUPLARA, NE ZAMAN AŞI YAPILACAK?

        1. AŞAMA: Belirlenen öncelik sıralamasına göre, 1. Aşama'da ilk olarak sağlık çalışanları, bakım evlerinde kalanlar ve 65 yaş üstü bireyler var.

        1. Aşama'nın C grubunu oluşturan 65 yaş üstü bireyler, yaş aralığına göre sıralanacak. 85 yaş üstü kişilerden başlayan sıralama, beşer yaş arayla genişleyecek ve son olarak 65-69 yaş arasındaki bireylerle 1. Aşama sona erecek.

        2. AŞAMA: 2. Aşama'da öncelikli sektörler ile 50-64 yaş aralığında bireylerin aşılanmasına başlanacak.

        Öncelikli sektörler arasında, gıda sektörü, eğitim sektörü ve taşımacılık da bulunuyor. Dolayısıyla öğretmenlerin ve marketlerde çalışanların aşılanmasının bu aşamada gerçekleşmesi bekleniyor.

        3. AŞAMA: 3. Aşama'da, yaş aralığından bağımsız olarak kronik hastalığı bulunan kişilere aşı yapılacak. 18 yaş üstü bireylerin tamamına da 3. Aşama'nın B grubunda aşı yapılacak.

        4. AŞAMA: 4. Aşama'da ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlara aşı yapılacak.

            ADIM ADIM AŞI RANDEVUSU
            Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı "Nasıl aşı olurum?" rehberine göre, Covid-19 aşısını olmak için ilk olarak e-Nabız hesabına giriş yapmak gerekiyor. Sağlık Bakanlığı, e-Nabız uygulamasına Covid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği ekledi.

            Burada "Covid-19 Aşı Durumu" menüsüne tıklandığında, aşı öncelik durumu görülebiliyor.

            Mobil uygulama kullanmayan veya internete sahip olmayan kişilerin kısa mesaj (SMS) yöntemiyle de aşı öncelik durumu sorgulanabiliyor. Aralarında boşluk bırakarak, "AŞI", T.C. Kimlik Numarası ve kişinin kimlik seri numarasının son 4 hanesini 2023'e SMS olarak göndermek gerekiyor.

            Öncelikli gruplar arasında yer alanların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasıyla randevu alması gerekiyor.

            MHRS ile hem aile hekiminden, hem de kamu, özel ve üniversite hastanelerinden aşı randevusu alınabiliyor.

            Randevu bilgileri kısa mesaj (SMS) ile kişinin cep telefonuna gönderiliyor.

            Sağlık Bakanlığı, aşı uygulama noktalarında kalabalık oluşmaması için, randevu saatinden 15 dakika önce gidilmesinin yeterli olduğunu belirtiyor ve maske kullanımına dikkat etmek konusunda uyarıyor.

            Aşının ikinci dozu için randevu, aşıyı uygulayan sağlık biriminden ya da yine MHRS üzerinden alınabiliyor.

            AŞI UYGULAMA REHBERİ
            Öte yandan, Sağlık Bakanlığı "aşı uygulama rehberi" yayımladı ve aşı uygulamasının bazı detaylarını paylaştı.

            Rehberde yer alan bilgiler şöyle:

            Aşı tercihen sol koldan ve otururken yapılacak.

                İlk dozdan sonra ciddi alerjik reaksiyon yaşanırsa ikinci doz uygulanmayacak.

                38 derece ve üzerinde ateşi olanların, henüz kesin tanı konulmamış akut hastalığı olanların ve epilepsi gibi kronik hastalıkların akut atakları sırasında olanların aşıları ertelenecek.

                '10 GÜN ÖNCE TEMASLI OLAN KİŞİLERE AŞI YAPILMAYACAK'
                BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İkinci bir talimata kadar hastalığı geçiren ya da aşıdan 10 gün önce temaslı olan kişilere aşı yapılmayacak.

                Virüs aşısıyla, grip, zatürre ve diğer rutin aşılar arasında en az iki hafta olması gerekiyor.

                Kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği gibi canlı aşılarda ise en az 4 hafta beklenecek. Kuduz ve tetanos aşısı ise zaman bırakmadan yapılabilir.

                HAMİLELERE 'İLK 3 AYDA UYGULANMAMASI' TERCİH EDİLECEK
                Covid-19 hastalığını ağır geçirme riski yüksek olan hamileler, istedikleri takdirde aşı olabilecek. Ancak, hamileliğin ilk üç ayında aşı uygulanmaması tercih edilecek. Emziren anneler isterse aşı olabilir.

                Aşı olanlar 6 aya kadar takip edilecek

                Aşı uygulanan bölgede ağrı/kızarıklık/şişlik, yorgunluk, baş ağrısı, gibi belirtiler sisteme girilecek.

                6 aya kadar tat veya koku kaybı, yüz felci gibi nörolojik istenmeyen etkiler de kayıt altına alınacak.

                YAN ETKİLERLE KARŞILAŞANLAR NE YAPABİLİR?
                Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik yaklaşımlar ise şöyle sıralanıyor:

                    Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık

                    Aşı uygulanan kol yüksekte olacak şekilde pozisyon vermek ve soğuk uygulama yapmak gerekiyor. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalı.)

                    Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

                    Yorgunluk

                    İstirahat etmek ve yeterli düzeyde sıvı almak gerekiyor.

                    Hafif ateş, titreme

                    İstirahat etmek, yeterli sıvı almak gerekiyor ve parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

                    Baş ağrısı

                    Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

                    Kas/eklem ağrısı

                    İstirahat etmek, yeterli düzeyde sıvı almak gerekiyor. Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

                        Kusma, ishal

                        Beslenme ishal diyetine uygun olarak düzenlenebilir. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olduğunda sağlık kuruluşuna başvurmak tavsiye ediliyor.

                        DÜNYADA AŞI PROGRAMLARI
                        Türkiye, Çin'den gelen aşının tedariğinde yaşanan gecikme ve onay sürecinin beklenmesi nedeniyle aşı uygulamasına İngiltere, ABD ve Avrupa'dan daha geç başladı. Öte yandan, kısa sürede hızlanan aşı programıyla beş gün içerisinde 1 milyona yakın kişiye aşı yapıldı.

                        Dünyada nüfusunu aşılama oranı en yüksek ülke İsrail. Bu ülkeyi Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve ABD izliyor.
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