Türkiye - Yunanistan istikşafi görüşme başlıyor! İstikşafi görüşme nedir? İstikşafi görüşme ne demek?

İstikşafi görüşme ne demek? İstikşafi görüşme nedir? Türkiye ve Yunanistan arasında başlayan istikşafi görüşmeler kamuoyunda merak edilmeye başlandı. Tüm gün sürmesi planlanan görüşmeler basına kapalı olarak gerçekleşiyor. Peki istikşafi görüşme nedir?
İSTİKŞAFİ NE DEMEK?
İstikşafi kelimesi birden fazla anlam taşıyabilmektedir. İstikşafi, Arapça kökenli bir sözcüktür. TDK verilerine göre araştırma anlamına gelmektedir. Bu kelimenin kökeni 1500 yıllarda yer alan bazı kaynaklarda da rastlandığı gibi uzun yıllara dayanmaktadır. İstikşafi, bulgulama, çaba, emekle bulma anlamları da taşımaktadır.
Eski kaynaklarda istikşafi kelimesi için genellikle çıkarsama anlamı görülmekte olsa da güncel dilde yoklama anlamı ile moda olmuştur.
Diplomatik bir terim olan istikşafi görüşmeler, keşif, tanıma amaçlı görüşme anlamına geliyor.
İSTİKŞAFİ GÖRÜŞME NEDİR?
Türkiye ve Yunanistan arasında ilk istikşafi görüşmeler, 2002'de Ankara'da, iki ülkenin dışişleri bakanlığı müsteşarları arasında başlatıldı.
Taraflar, 2016'ya kadar 60 tur görüşme gerçekleştirdi. Bunun ardından Yunanistan'da dönemin Çipras hükümetinin isteksiz tutumu nedeniyle istikşafi görüşmelerde yeni bir tur düzenlenemedi.
Yakın dönemde Doğu Akdeniz'de artan gerginlik ise taraflar arasında diyaloğun tesis edilmesinin önemini tekrar ortaya koydu.