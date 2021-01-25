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    • 25.01.2021 16:57
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    Tezkere Başkanlığına sunuldu! askerinin 'ndeki görev süresi uzatılıyor!

    haberine göre TSK deniz unsurlarının , ve açıkları, ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Başkanlığına sunuldu.

    Tezkere sunuldu! Türk askerinin görev süresi uzatılıyor!

    Tezkerede, deniz unsurları konuşlandırılmak suretiyle bölgede seyreden bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafazasının, uluslararası toplumca yürütülen deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleri ve denizde terörizmle müşterek mücadele harekatlarına aktif katılımda bulunulmasının sağlandığı kaydedildi.

    Bu alanda yapılan insani yardım faaliyetlerine destek verilmesinin, TSK deniz unsurlarının harekat etkinliğinin ve bölgeye ilişkin tecrübesinin artırılmasına katkıda bulunduğu belirtilen tezkerede, bu alanda ilgili ülkelerle iş birliğinin sürdürülmesine yönelik milli politikanın desteklenmesi ve Birleşmiş Milletler (BM) sistemi içinde, bölgesel ve küresel ölçekte oynanan rolün ve görünürlüğün pekiştirilmesinin temin edildiği vurgulandı.

    Anılan bölgelerde meydana gelmeye devam eden deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle uluslararası toplumca mücadele edilebilmesine cevaz veren nin ilgili kararlarının süresinin, son olarak 5 Şubat 2020 tarihinde alınan kararıyla bir yıl daha uzatıldığı anımsatılan tezkerede, TSK deniz unsurlarının , ve açıkları, ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin 10 Şubat 2021'den itibaren bir yıl daha uzatılması; ayrıca denizde terörizmle mücadele harekatlarına katkı sağlanabilmesi maksadıyla bölge ülkeleri kara suları dışında denizde terörizmle mücadele görevi için yetkilendirilmesi öngörülüyor.

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    Haberler Güncel Tezkere TBMM Başkanlığına sunuldu! Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatılıyor!