Kafeler restoranlar için kritik tarih... Kafeler restoranlar ne zaman açılacak? Kafelere giriş için HES kodu gündemde!

Kafeler restoranlar açılıyor mu? Kafeler restoranlar ne zaman açılacak? Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan birisi kafelerin ve restoranların ne zaman açılacağı oldu. Bilim Kurulu üyeleri konuyla ilgili açıklamalar yapıyor. Kafelerin ve restoranların açılış tarihine ilişkin önemli bir açıklama geldi. Peki kafeler ne zaman açılacak? Restoranlar ne zaman açılacak?
KAFELER RESTORANLAR AÇILIYOR MU?
Konuyla ilgili Bilim Kurumu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz tarafından flaş bir değerlendirme geldi. Kayıpmaz, yaptığı açıklamasında işletmelerin Şubat ayı sonrasında hastalığın seyrine bakarak açılmasının daha güvenli olacağını belirterek, "En azından Şubat ayını bekleyerek geçirmekte fayda var" dedi.
Uzman isim, açıklamasının devamında kapıda olan mutasyonlu koronavirüs tehlikesinin de altını çizdi.
MART AYI İŞARET EDİLDİ
Doç. Dr. Kayıpmaz, normale dönüş aşamasında sadece belirli bir miktar kadar müşterilerin alınmasına izin verilebileceğini ve HES kodu uygulamasının zorunlu olabileceğini belirterek, "Bu da bir aydan biraz daha fazla zaman istiyor. Mart ayında bunların gündeme gelmesi yerinde olacaktır" dedi.
Salgının kontrol altına alınabilmesi için birçok tedbirin hayata geçirildiğini hatırlatan Kayıpmaz, Türkiye'de de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığını ve özellikle restoran, kafe gibi işletmelerin bir süredir paket ya da eve servis şeklinde hizmet verdiğini anımsattı.
Kayıpmaz, tedbirler kapsamında alışveriş merkezlerine girmeden önce kişinin Hayat Eve Sığar (HES) kodunun kontrol edilmesiyle riskli bir durum olup olmadığının anlaşılabildiğini belirterek, bunun kişisel hakların sınırlanması değil, toplum sağlığının korunması için yapıldığını vurguladı.