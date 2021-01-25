Covid-19, ülkelerin sağlık sistemini çökertti. Sağlık çalışanları maske ve tulum bulmakta sıkıntı çekti. 34 yıldır Fransa'daki Centre Hospitalier de Gueret hastanesinin yoğun bakım servisinde çalışan Safiya Kocaağa ise 'İyilik zamanı' dedi.
Evindeki makineyi hastaneye getirdi. Sağlık personeline 40 günde 800 tane koruyucu önlük dikti. Gönülleri fethetti. Ulusal Liyakat Nişanı verilen Kocaağa, "Gündüz temizliğimi yaptım. Akşam önlükleri diktim. Fransızlar, yolda beni gördüğünde selam veriyor. Ben sadece görevimi yaptım. İnsanlara yardım elini uzatmak bizim kültürümüzde var" dedi.
YAŞISIN!
Türkiye, 10 günde 1 milyon 200 binden fazla vatandaşına COVİD-19 aşısı uyguladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6.5 milyon dozluk aşının daha bu sabah Türkiye'ye ineceğini açıkladı. İkinci partiyle birlikte mart sonuna kadar 4 milyon 450 bin kişi aşılanmış olacak.
DAHA ÇOK ERKEN
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Coronavirüs ile mücadelede son durumu değerlendirdi. Restoran, kafe gibi işletmelerde HES kodu sorgulamasının önemine dikkat çekti. Bu işletmelerin açılması için henüz çok erken olduğunu belirten Kayıpmaz, "Normale dönüş aşamasında seyrek kapasiteli kullanım gündeme gelebilir. Kapıda HES kodu sorgulaması da olmalı" dedi.