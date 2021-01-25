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    bu ’ü konuşuyor (Koronavirüs haberleri)

    'te temizlik görevlisi , koruyucu giysi bulamayan doktorlar için harekete geçti. Evinden dikiş makinesi getirdi. 800 tulum dikip sağlıkçıları giydirdi. Liyakat nişanı ile ödüllendirildi. İnsanlık dersi verdi: Onlara 'ün şefkat elini uzattım.

    Safiye Sultan

    Covid-19, ülkelerin sağlık sistemini çökertti. Sağlık çalışanları maske ve tulum bulmakta sıkıntı çekti. 34 yıldır Fransa'daki Centre Hospitalier de Gueret hastanesinin yoğun bakım servisinde çalışan Safiya Kocaağa ise 'İyilik zamanı' dedi.

    Evindeki makineyi hastaneye getirdi. Sağlık personeline 40 günde 800 tane koruyucu önlük dikti. Gönülleri fethetti. Ulusal Liyakat Nişanı verilen Kocaağa, "Gündüz temizliğimi yaptım. Akşam önlükleri diktim. Fransızlar, yolda beni gördüğünde selam veriyor. Ben sadece görevimi yaptım. İnsanlara yardım elini uzatmak bizim kültürümüzde var" dedi.

    YAŞISIN!
    Türkiye,     10 günde 1 milyon 200 binden fazla vatandaşına COVİD-19 aşısı uyguladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6.5 milyon dozluk aşının daha bu sabah Türkiye'ye ineceğini açıkladı. İkinci partiyle birlikte mart sonuna kadar 4 milyon 450 bin kişi aşılanmış olacak.

    DAHA ÇOK ERKEN
    Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Coronavirüs ile mücadelede son durumu değerlendirdi. Restoran, kafe gibi işletmelerde HES kodu sorgulamasının önemine dikkat çekti. Bu işletmelerin açılması için henüz çok erken olduğunu belirten Kayıpmaz, "Normale dönüş aşamasında seyrek kapasiteli kullanım gündeme gelebilir. Kapıda HES kodu sorgulaması da olmalı" dedi.

        ÖLÜMÜNE EĞLENCE
        İstanbul Fatih'te önceki gün bir grup genç yasak olmasına rağmen asker eğlencesi düzenledi. Maske ve mesafe kuralı çiğnendi. Sosyal medyada paylaşılan o anlar tepki çekti. Polis ekipler, magandaları bulmak için harekete geçti.

        TOPLU BULAŞ
        Fransız bilim adamları, toplu taşımalardaki COVİD-19 riskine dikkat çekti. Otobüs ve metrolarda telefonla konuşulmamasını söyledi. Uzmanlar, "Sosyal mesafenin olmadığı araçlarda telefon görüşmesi yapmayın" dedi.

        CORONA FALI
        Covid-19'dan bunalan vatandaşlar astrologlara akın etti! Sevilay Eriçdem 2020'ye kadar randevularının dolduğunu söyledi. "Çin aşısının Türk halkına daha uyumlu olduğunu düşünüyorum. Halkın yüzde 90'nının aşılanacağını da öngörüyorum" dedi.
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