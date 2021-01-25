DAHA ÇOK ERKEN

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Coronavirüs ile mücadelede son durumu değerlendirdi. Restoran, kafe gibi işletmelerde HES kodu sorgulamasının önemine dikkat çekti. Bu işletmelerin açılması için henüz çok erken olduğunu belirten Kayıpmaz, "Normale dönüş aşamasında seyrek kapasiteli kullanım gündeme gelebilir. Kapıda HES kodu sorgulaması da olmalı" dedi.