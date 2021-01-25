FETÖ Terör Örgütüne yakınlığı ile bilinen NBA oyuncusu Enes Kanter, dünyanın en zengin ve güçlü ailelerinden Rockefeller'ın torunu Ariana Rockefeller ile samimiyeti ilerletmeye çalışıyor.
ARALARINDA 10 YAŞ VAR
David Rockefeller'ın torunu, David Rockefeller Jr.'ın 38 yaşındaki kızı olan Ariana Rockefeller New York'ta yaşıyor ve moda tasarımcılığı yapıyor.
Portland Trail Blazers kulübünde oynayan 28 yaşındaki FETÖ firarisi Enes Kanter'in, Ariana Rockefeller ile birkaç aydır ilişki içinde olduğuna dair yabancı bazı spor gazetelerinde bilgiler paylaşıldı.
NEW YORK'TA SIK SIK BİR ARAYA GELİYORLAR
Kanter ve Rockefeller'ın hayvan hakları konularında ortak projelerde yer alırken tanışıp yakınlaştıkları söyleniyor. İkilinin uzun zamandır sık sık New York'ta bir araya geldikleri, NBA sezon boşluklarını birlikte geçirdikleri konuşuluyor.
SEVGİLİ OLDUKLARI ALGISI İÇİN PAYLAŞIMLAR DEVAM EDİYOR
Sezon sırasında da Portland'da buluştuklarına dair söylentiler olan çiftin beraber, Portland'ın turistik ve simgesel binası önünde fotoğraf çekip her ikisinin de Instagram hesapları üzerinden paylaşmaları bu söylentilerin gerçek olduğu algısını yaratıyor.
DÜNYANIN EN GÜÇLÜ AİLESİ
New York'ta yaşayan Rockefeller ailesi finans ve endüstriden politikaya kadar bütün alanlarda dünyanın en sözü geçen ailesi olarak sayılıyor.
Rockefeller Hanedanının kurucularından Ariana Rockefeller'ın dedesi David Rockefeller 22 Mart 2017'de 102 yaşında vefat etmişti.