FETÖ Terör Örgütüne yakınlığı ile bilinen NBA oyuncusu Enes Kanter, dünyanın en zengin ve güçlü ailelerinden Rockefeller'ın torunu Ariana Rockefeller ile samimiyeti ilerletmeye çalışıyor.



ARALARINDA 10 YAŞ VAR

David Rockefeller'ın torunu, David Rockefeller Jr.'ın 38 yaşındaki kızı olan Ariana Rockefeller New York'ta yaşıyor ve moda tasarımcılığı yapıyor.

Portland Trail Blazers kulübünde oynayan 28 yaşındaki FETÖ firarisi Enes Kanter'in, Ariana Rockefeller ile birkaç aydır ilişki içinde olduğuna dair yabancı bazı spor gazetelerinde bilgiler paylaşıldı.