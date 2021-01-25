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    • 25.01.2021 16:49
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    FETÖ'nün Rockefeller'a sızma planı! Başrolde var

    Hain terör örgütü FETÖ'nün 'deki varlığını güçlendirmek için devreye soktuğu bir plan daha ortaya çıktı. FETÖ'nün yeni planında başrolde 'de oynayan var. Kanter, "dünyanın en güçlü ailesi" olarak bilinen Rockefeller'lara yakın olmak için 'ın torunu 'la görüşerek aileye sızmaya çalışıyor. Odatv ise bu haberi "FETÖ Rockefeller ile flört ediyor" başlığıyla vererek kan kaybetmekte olan FETÖ'nün hala güçlü bir yapıda olduğunu gösterek algı oyununa destek oldu.

    takvim.com.tr
    FETÖ'nün Rockefeller'a sızma planı

    FETÖ Terör Örgütüne yakınlığı ile bilinen NBA oyuncusu Enes Kanter, dünyanın en zengin ve güçlü ailelerinden Rockefeller'ın torunu Ariana Rockefeller ile samimiyeti ilerletmeye çalışıyor.

    ARALARINDA 10 YAŞ VAR
    David Rockefeller'ın torunu, David Rockefeller Jr.'ın 38 yaşındaki kızı olan Ariana Rockefeller New York'ta yaşıyor ve moda tasarımcılığı yapıyor.

    Portland Trail Blazers kulübünde oynayan 28 yaşındaki FETÖ firarisi Enes Kanter'in, Ariana Rockefeller ile birkaç aydır ilişki içinde olduğuna dair yabancı bazı spor gazetelerinde bilgiler paylaşıldı.

    NEW YORK'TA SIK SIK BİR ARAYA GELİYORLAR
    Kanter ve Rockefeller'ın hayvan hakları konularında ortak projelerde yer alırken tanışıp yakınlaştıkları söyleniyor. İkilinin uzun zamandır sık sık New York'ta bir araya geldikleri, NBA sezon boşluklarını birlikte geçirdikleri konuşuluyor.

    SEVGİLİ OLDUKLARI ALGISI İÇİN PAYLAŞIMLAR DEVAM EDİYOR
    Sezon sırasında da Portland'da buluştuklarına dair söylentiler olan çiftin beraber, Portland'ın turistik ve simgesel binası önünde fotoğraf çekip her ikisinin de Instagram hesapları üzerinden paylaşmaları bu söylentilerin gerçek olduğu algısını yaratıyor.

    DÜNYANIN EN GÜÇLÜ AİLESİ
    New York'ta yaşayan Rockefeller ailesi finans ve endüstriden politikaya kadar bütün alanlarda dünyanın en sözü geçen ailesi olarak sayılıyor.

    Rockefeller Hanedanının kurucularından Ariana Rockefeller'ın dedesi David Rockefeller 22 Mart 2017'de 102 yaşında vefat etmişti.

        2.8 MİLYAR DOLAR SERVETE SAHİP
        Rockefeller Hanedanının servetinin 5 ila 15 trilyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Yaşamını New York'ta sürdüren Ariana Rockefeller'ın 2.8 milyar dolardan fazla kişisel serveti olduğu söyleniyor.

        ARİANA ROCKEFELLER 2019 YILINDA BOŞANDI
        Ariana Rockefeller, sivil toplumla iç içe bir hayırsever (philanthropist) olarak tanınıyor. 2019 yılında yatırımcı Matthew Bucklin'den boşanan Rockefeller'ın ismi uzun zamandır kimse ile birlikte geçmiyordu. Kanter'in ise ünlü güreşçi Dana Brooke'dan Aralık ayında ayrıldığı; ayrılık nedeninin Kanter'in Brooke'u aldatması olduğu konuşuldu.

        ENES KANTER YENİ İSİM ARAYIŞINDA
        Enes Kanter, Instagram hesabında kendisi için "Hizmetin Hizmetkarı" tanımlamasını kullanıyor. Yakın zaman içinde Amerikan vatandaşlığı almak istediği konuşulan Kanter'in kendine yeni ve yabancı bir isim seçeceği de söyleniyor.

        Rockefeller ve Kanter ikilisi, paylaştıkları samimi görüntü ve mesajlara her geçen gün bir yenisini ekliyorlar. FETÖ'cüler evlilik ve damatlar aracılığıyla birçok aileye sızmıştı.

            ODATV ALGIYA DESTEK OLDU
            FETÖ'nün Rockefeller ailesine sızma girişimi üzerinden "biz hala güçlüyüz" algısına Türkiye'de Odatv'de alet oldu. Odatv söz konusu haberi "FETÖ Rockefeller ile flört ediyor" başlığıyla verdi. 15 Temmuz 2016'dan sonra başlatılan operasyonlarla Türkiye'de ve dünyada güç kaybeden ve giderek küçülen FETÖ kamuoyuna aynı PKK gibi "ayaktayız" mesajı vermeye çalışıyor.

            Alman medyası da geçtiğimiz günlerde FETÖ'nün İlluminati'den bile daha güçlü olduğu yönünde haberler yaparak terör örgütünün algısına ortak oldu.
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