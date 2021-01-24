117 yaşında Zeliha Nine'nin (Zeliha Barlas) ördüğü 115 çift yün çorap, Şırnak'ta zorlu kış şartlarında vatan nöbetini sürdüren Mehmetçiğe ulaştı.
MEHMETÇİK VATAN NÖBETİNDE
Şırnak'ın Şenoba beldesinde bulunan ve Irak sınır hattında yer alan 48. Hudut Tugayı 1. Hudut Bölüğü Kureşin Tepe Üs Bölgesinde görev yapan "Hudut Kartalları", hava sıcaklığının gündüz sıfırın altında 8, gece de 15 dereceye kadar düştüğü bölgede son teknolojik donanımlar, el tetikte, göz sınırda nöbet tutuyor.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yaşayan Zeliha Barlas'ın 100'ü aşkın yaşına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde el emeği göz nuru ile ördüğü rengarenk 115 çift yün çorap ve duygularını aktardığı mektubun bulunduğu paket, Kureşin Tepe Üs Bölgesindeki askerlere ulaştırıldı.