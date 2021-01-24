Sömestr tatilini fırsat bilenler, kayak merkezine akın etti! Vatandaş sitem etti: Salgın böyle bitmez

Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler, kısa sürede yanıt verdi. Vaka sayısı, 33 binlerden 5 bine geriledi. Türkiye, salgına karşı dünyaya örnek olan bir mücadele sürdürürken dün çekilen bu kareler tedirgin etti. Sömestri fırsat bilen tatilciler, kayak merkezlerine akın etti. Kartalkaya ve Palandöken'deki pistlerde iğne atılsa yere düşmedi.
Telesiyejlerdeki kalabalık ise 'pes' dedirtti! Sosyal mesafe kuralları bir kez daha çiğnendi! Görüntüler tepki çeketi. Sosyal medyada bazı vatandaşlar "Oteldeki restoranlar açık. Esnaf müşteri kabul edemiyor. Yazık değil mi?" diye sitem etti.
ZAMANLA YARIŞ
Yurdum insanı, pistlerde karın keyfini çıkardı. Bitlis'te ise sağlık ekipleri dün iki metrelik karı aştı. Köylerde yaşayan vatandaşlara ulaştı. 85 yaş ve üzerine CoronaVac aşısının ilk dozunu uyguladı. Dr. Oğuzhan Otlu, "Büyük bir özveri ile görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz" açıklaması yaptı.