Sömestr tatilini fırsat bilenler, kayak merkezine akın etti! Vatandaş sitem etti: Salgın böyle bitmez

AKIL KARI DEĞIL

Yurdum insanı, COVİD-19'dan korunmak için ilginç tedbirler aldı. Malatya'da bazı vatandaşların virüse karşı kendilerini bal arılarına ısırttığı ortaya çıktı! Sekiz yıldır arıcılık yapan Cahit Aslan, kendisine bu tip taleplerin geldiğini açıkladı! Ancak uzmanlar uyardı: Bu uygulama yönelik bilimsel bir çalışma yok. Alerjisi olan kişilerde arı sokması ölümcül olabilir.