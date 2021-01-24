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    Sömestr tatilini fırsat bilenler, kayak merkezine akın etti! Vatandaş sitem etti: Salgın böyle bitmez

    salgınına karşı alınan tedbirler, kısa sürede yanıt verdi. Vaka sayısı, 33 binlerden 5 bine geriledi. , salgına karşı dünyaya örnek olan bir mücadele sürdürürken dün çekilen bu kareler tedirgin etti. Sömestri fırsat bilen tatilciler, kayak merkezlerine akın etti. ve 'deki pistlerde iğne atılsa yere düşmedi.

    Karanavirüs!

    Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler, kısa sürede yanıt verdi. Vaka sayısı, 33 binlerden 5 bine geriledi. Türkiye, salgına karşı dünyaya örnek olan bir mücadele sürdürürken dün çekilen bu kareler tedirgin etti. Sömestri fırsat bilen tatilciler, kayak merkezlerine akın etti. Kartalkaya ve Palandöken'deki pistlerde iğne atılsa yere düşmedi.

    Telesiyejlerdeki kalabalık ise 'pes' dedirtti! Sosyal mesafe kuralları bir kez daha çiğnendi! Görüntüler tepki çeketi. Sosyal medyada bazı vatandaşlar "Oteldeki restoranlar açık. Esnaf müşteri kabul edemiyor. Yazık değil mi?" diye sitem etti.

    ZAMANLA YARIŞ
    Yurdum insanı, pistlerde karın keyfini çıkardı. Bitlis'te ise sağlık ekipleri dün iki metrelik karı aştı. Köylerde yaşayan vatandaşlara ulaştı. 85 yaş ve üzerine CoronaVac aşısının ilk dozunu uyguladı. Dr. Oğuzhan Otlu, "Büyük bir özveri ile görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz" açıklaması yaptı.

        EDİRNE'YE TAM PUAN
        Covid-19 kısıtlamalarının sürdüğü pek çok ilden sevindiren haber geldi. Onlardan birisi de Edirne'ydi. İlde, vakalar hızla geriledi. Hayat Eve Sığar uygulamasında kent haritası yeşillendi.

        BİLLİN BAKALIM KİM
        Microsoft'un kurucusu Bill Gates, dün aşı olurken çekilen fotoğrafını paylaştı. Altına "65 yaşında olmanın faydalarından biri de Covid-19 aşısına uygun olmam. Bu hafta ilk dozumu aldım ve harika hissediyorum" yazdı.

        1 MİLYON 200 BİN AŞI
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iller bazında aşı dağılımını açıkladı: Şu ana kadar 1 milyon 200 bin kişi aşı oldu. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul'da 224.000'den fazla kişiye aşılama yaptık.

            AKIL KARI DEĞIL
            Yurdum insanı, COVİD-19'dan korunmak için ilginç tedbirler aldı. Malatya'da bazı vatandaşların virüse karşı kendilerini bal arılarına ısırttığı ortaya çıktı! Sekiz yıldır arıcılık yapan Cahit Aslan, kendisine bu tip taleplerin geldiğini açıkladı! Ancak uzmanlar uyardı: Bu uygulama yönelik bilimsel bir çalışma yok. Alerjisi olan kişilerde arı sokması ölümcül olabilir.

            ŞİFA YURDU
            Türkiye, COVİD-19 ile mücadelede dünyaya fark attı. Hollanda'da Coronavirüs tedavisi gören İlhan Duman'a sahip çıktı. Doktorların fişini çekme kararı aldığı Duman, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındı. Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, "Devletimiz vatandaşlarını hiçbir zaman yalnız bırakmıyor" açıklaması yaptı.
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            Haberler Güncel Sömestr tatilini fırsat bilenler, kayak merkezine akın etti! Vatandaş sitem etti: Salgın böyle bitmez