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    • 24.01.2021 14:25
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    'da deniz suyu 40 metre içeri çekildi

    Ula'da bulunan sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 40 metre kadar içeri çekildi. Sahile gelen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken; çekilmenin, bölgenin hava durumu ve rüzgardan kaynaklanabileceği kaydedildi.

    Sahile gelen şaşkına döndü

    'nın Ula ilçesindeki sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 40 metre çekildi.

    "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde sahile gidenler, suların çekildiği kumsalda yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

    Mevsimin belli dönemlerinde deniz suyunun 3 ila 50 metreye kadar çekildiği belirtildi. Çekilmenin, bölgenin hava durumu ve rüzgardan kaynaklanabileceği kaydedildi.

    Balıkçılar da her yıl aralık ve ocak aylarında şahit oldukları çekilmenin gel-gitten kaynaklandığını anlattı.

    Akyaka sahilindeki suyun çekildiği alan ve oluşan kum adacıkları drone ile görüntülendi.

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