Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı olan Joe Biden'ın aracını görenler şaşırıyor. Bıden'ın yeni canavarının ön camı beş katlı, kurşun geçirmez türden, lastikler ise 49 cm ebadında ve en zor yol koşullarında hareket ediyor. Kapılar 20 cm'lik zırhtan oluşuyor. Boeing 757'nin kapısının ağırlığına eşit.Ayak kısmında kurşun geçirmez zırh var. Arka cam koltuğun hemen yanında panik butonu ve oksijen kaynağı var.

Başkan camı tamamen indiremiyor. Farın altında 2 adet füze ve göz yaşartıcı gaz var. Koltuk uydu telefonu, başkan yardımcısı ve Pentegon'a uzanan direkt hat var. Şoför de bir yıl CIA'dan eğitim aldı. Her tür patlayıcıyı etkisiz hale getirebiliyor. Gece görüş sistemini kullanabiliyor.