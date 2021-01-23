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    • 23.01.2021 19:56
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    'dan skandal! Başkan Erdoğan'a oy veren halka hakaret etti

    , Usta Oyuncu 'in Başkan Erdoğan'ın elinden ödül almasını eleştirirken millete de hakaret etti. Skandal sözler kullanarak Başkan Erdoğan'a oy veren halka 'akılsız' diyen Salman, " Bana bir ödül verse, dünyanın en büyük ödülünü verse yanında da dağlar dolusu para koysa Ben gidip Recep Tayyip Erdoğan’dan ödül almam. Çünkü ödülü bu akılsız halkın verdiği oylarla aldı zaten ama o ödülü kötü kullandı..." sözleriyle haddini aştı.

    takvim.com.tr
    İlyas Salman'dan skandal!

    İlyas Salman, Usta Oyuncu Şener Şen'in Başkan Erdoğan'ın elinden ödül almasını eleştirirken millete de hakaret etti.

    HALKA 'AKILSIZ DEDİ
    CHP ve HDP yandaşı Yol TV'ye konuşan Salman, skandal sözler kullanarak Başkan Erdoğan'a oy veren halka 'akılsız' dedi.

    Salman, "Recep Tayyip Erdoğan Bana bir ödül verse, dünyanın en büyük ödülünü verse yanında da dağlar dolusu para koysa Ben gidip Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül almam. Çünkü ödülü bu akılsız halkın verdiği oylarla aldı zaten ama o ödülü kötü kullandı..." sözleriyle haddini aştı.

    ŞENER ŞEN'E KÜLTÜR SANAT BÜYÜK ÖDÜLÜ
    Şener Şen, 28 Aralık 2016'da Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan almıştı.
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