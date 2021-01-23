HALKA 'AKILSIZ DEDİ

CHP ve HDP yandaşı Yol TV'ye konuşan Salman, skandal sözler kullanarak Başkan Erdoğan'a oy veren halka 'akılsız' dedi.

Salman, "Recep Tayyip Erdoğan Bana bir ödül verse, dünyanın en büyük ödülünü verse yanında da dağlar dolusu para koysa Ben gidip Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül almam. Çünkü ödülü bu akılsız halkın verdiği oylarla aldı zaten ama o ödülü kötü kullandı..." sözleriyle haddini aştı.