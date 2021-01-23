Fırkateyn nedir? İlk milli fırkateyn İstanbul denize indirildi! F-515 fırkateyn özellikleri nelerdir?

Fırkateyn nedir? Fırkateyn özellikleri nelerdir? İlk milli fırkateyn İstanbul denize indirildi. F-515 modeli olan fırkateyn MİLGEM Projesi'nin 5'inci gemisi olma özelliği taşıyor. Başkan Erdoğan; İstanbul Tersane Komutanlığı'nda inşası süren projede STM'nin altında 150'den fazla sistem için 80 civarında alt yüklenicinin görev yaptığını aktardı.
FIRKATEYN NEDİR?
Fırkateyn (veya Firkate); büyük gemileri destekleyen, nispeten küçük; çeşitli tonajlarda olmakla birlikte genelde 2000 - 4000 tonluk modern savaş gemisidir. Günümüz Batı donanmalarındaki destroyere tekabül eder.
Hafif yapılı, hızlı, orta derecede silahlı ve tek başına uzun menzillerde devriye, akın ve irtibat görevlerini yerine getirmek üzere tasarlanmıştır. Nispeten küçük ve hızlı olması sebebiyle, savaşlarda büyük gemilere destek verme veya kısa süreli savaşlara katılma hizmetinde bulunur.
Fırkateyn; İngilizce "Frigate" sözcüğünden gelme olduğu söylenmekteyse de, Arapça'dan gelme bir sözcük olması ihtimali daha kuvvetlidir. Eğer sözcük arapça ise, Fırka Arapça parça, kısım, bölüm, ve eyn eki ise çiftlik bildirir. Bu durumda "iki parçalı" gibi bir anlama gelir. Aradaki "t" harfi kaynaştırma harfidir.
İlk fırkateynler; 18. yüzyılda, ahşap, üç direkli, bir tür yelkenli savaş gemisi şeklinde üretilmişlerdi. Hafif silahlarla donatılmışlardı. 19. yüzyıl ortalarından itibaren buhar makinesinin keşfiyle, buharlı gemi olarak üretildiler. Ayrıca 1995 yılında ilk Stealth fırkateyn denize indirilmiştir.
İSTANBUL FIRKATEYNİ ÖZELLİKLERİ
İ Sınıfı Fırkateyn Sözleşmesi'nde, sistem ve sistem sağlayıcı firmalar geçmiş MİLGEM gemilerindeki firmalarla aynı olacak şekilde kurgulandı ve mevcut yerli firmalarla proje tamamlandı.
Bu süreçte yapılan araştırma ve çalışmalarla, belirlenmiş teknik isterler ve performans olarak yabancı menşeli ürün/sistem isterlerini karşılayan yerli firmalar da takvim ve bütçe etkisi olmamak kaydı ve müşteri kabulüyle projeye dahil edilebiliyor.
Sistem tedariki yapılan 80 civarındaki alt yüklenicinin üçte ikisi yerli, üçte biri yabancı firmalardan oluşuyor.
İ sınıfı fırkateynler, gelişmiş hava savunma ve su üstü harbi, denizaltı savunma harbi ve karakol faaliyetlerinin icrasını yerine getirecek.