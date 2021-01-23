Fırkateyn nedir? İlk milli fırkateyn İstanbul denize indirildi! F-515 fırkateyn özellikleri nelerdir?

Fırkateyn; İngilizce "Frigate" sözcüğünden gelme olduğu söylenmekteyse de, Arapça'dan gelme bir sözcük olması ihtimali daha kuvvetlidir. Eğer sözcük arapça ise, Fırka Arapça parça, kısım, bölüm, ve eyn eki ise çiftlik bildirir. Bu durumda "iki parçalı" gibi bir anlama gelir. Aradaki "t" harfi kaynaştırma harfidir.

İlk fırkateynler; 18. yüzyılda, ahşap, üç direkli, bir tür yelkenli savaş gemisi şeklinde üretilmişlerdi. Hafif silahlarla donatılmışlardı. 19. yüzyıl ortalarından itibaren buhar makinesinin keşfiyle, buharlı gemi olarak üretildiler. Ayrıca 1995 yılında ilk Stealth fırkateyn denize indirilmiştir.

İSTANBUL FIRKATEYNİ ÖZELLİKLERİ



İ Sınıfı Fırkateyn Sözleşmesi'nde, sistem ve sistem sağlayıcı firmalar geçmiş MİLGEM gemilerindeki firmalarla aynı olacak şekilde kurgulandı ve mevcut yerli firmalarla proje tamamlandı.



Bu süreçte yapılan araştırma ve çalışmalarla, belirlenmiş teknik isterler ve performans olarak yabancı menşeli ürün/sistem isterlerini karşılayan yerli firmalar da takvim ve bütçe etkisi olmamak kaydı ve müşteri kabulüyle projeye dahil edilebiliyor.



Sistem tedariki yapılan 80 civarındaki alt yüklenicinin üçte ikisi yerli, üçte biri yabancı firmalardan oluşuyor.

İ sınıfı fırkateynler, gelişmiş hava savunma ve su üstü harbi, denizaltı savunma harbi ve karakol faaliyetlerinin icrasını yerine getirecek.