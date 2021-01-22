Tarım ve Orman Bakanlığı, belediyelere ait araçlarla ve belediyelerin kendi büfelerinde ekmek satışını yasaklayan bir talimatının ve genelgesinin olmadığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal medya mecralarında ve kimi basın yayın organlarında "Tarım ve Orman Bakanlığı mobil araçlarda ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) büfelerinde ekmek satışını yasakladı" iddiasıyla yapılan haberler ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
Bu iddiaların kamuoyunu yanlış bilgilendirmekle birlikte, Bakanlığı karalama maksadı taşıdığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: