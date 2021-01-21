Üç aylar ne zaman başlıyor sorusu yeni yılla birlikte akıllarda yer alan sorulardan birisi oldu. İslam alemi için büyük önem taşıyan üç aylar için geri sayım devam ederken 2021 kandil günleri, Ramazan ayı ve Kurban Bayramı tarihleri çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvim ile merak edilen sorular cevap buldu. Peki, 2021 kandil günleri, Ramazan ayı ve Kurban Bayramı ne zaman? İşte 2021 yılı dini günler takvimi...
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2021 dini günler takvimine göre, üç aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi günü başlayacak. Receb ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili 18 Şubat Perşembe günü, Miraç Kandili ise 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.
Şaban ayı 14 Mart 2021 Pazar günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 27 Mart Cumartesi günü dualarla idrak edilecek.
Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ise 13 Nisan Salı günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.
İşte 2021 yılı dini günler takvimi;
2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.
2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet'in yayımladığı dini günler takvimine göre, 2021 yılı Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 20 Temmuz Salı günü başlayacak. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 23 Temmuz Cuma günü sona erecek.