Üç aylar ne zaman başlıyor sorusu yeni yılla birlikte akıllarda yer alan sorulardan birisi oldu. İslam alemi için büyük önem taşıyan üç aylar için geri sayım devam ederken 2021 kandil günleri, Ramazan ayı ve Kurban Bayramı tarihleri çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvim ile merak edilen sorular cevap buldu. Peki, 2021 kandil günleri, Ramazan ayı ve Kurban Bayramı ne zaman? İşte 2021 yılı dini günler takvimi...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2021 dini günler takvimine göre, üç aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi günü başlayacak. Receb ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili 18 Şubat Perşembe günü, Miraç Kandili ise 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.

Şaban ayı 14 Mart 2021 Pazar günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 27 Mart Cumartesi günü dualarla idrak edilecek.

Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ise 13 Nisan Salı günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.

İşte 2021 yılı dini günler takvimi;