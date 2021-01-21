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    • 21.01.2021 22:04
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    'daki yangın faciasının ardından 'den 'ya taziye mesajı

    Dışişleri Bakanlığı, 'nın kentindeki huzurevinde çıkan yangında hayatını kaybedenler için Ukrayna halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'nın şehrinde bir huzurevinde çıkan yangında çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

    "DOSY VE KARDEŞİ UKRAYNA HALKINA TAZİYELERİMİZİ SUNUYORUZ"
    "Dost ve kardeş Ukrayna halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz" ifadesine yer verilen açıklamada, elim olayda hayatını yitirenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralananlara da acil şifalar dilendi.

    15 ÖLÜ, 11 YARALI
    Ukrayna'nın Harkov kentinde bir huzurevinde çıkan yangında 15 kişi ölmüş, kurtarılan 11 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

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    Haberler Güncel Harkov'daki yangın faciasının ardından Türkiye'den Ukrayna'ya taziye mesajı