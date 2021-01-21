Kocaeli İzmit'te kan donduran bir cinayet işlendi. Evli ve 3 çocuk annesi olan M.T. (29), evinde sancılanması sonucunda doğum yaptı. Daha sonra yeni doğan erkek bebeğini evinde bıçaklayarak katletti. Kanaması olduğu için hastaneye kaldırılan M.T. özel bir hastanede tedavi altına alındı. Evde ölü bulunan bebek, morga kaldırıldı. Katil kadın, ifadesinin ardından adliyeye çıkarıldı.