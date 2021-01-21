Kocaeli İzmit'te kan donduran bir cinayet işlendi. Evli ve 3 çocuk annesi olan M.T. (29), evinde sancılanması sonucunda doğum yaptı. Daha sonra yeni doğan erkek bebeğini evinde bıçaklayarak katletti. Kanaması olduğu için hastaneye kaldırılan M.T. özel bir hastanede tedavi altına alındı. Evde ölü bulunan bebek, morga kaldırıldı. Katil kadın, ifadesinin ardından adliyeye çıkarıldı.
ALYANS CİNAYETİ
İstanbul Silivri'de kumar bağımlısı olan Süleyman Güngörmüş (42), borçlarını ödemek için alyansı bozdurdu. Bu yüzden tartıştığı 3 yıllık eşi Melek Güngörmüş'ü (39) boğarak öldürdü. Acı haberle gözyaşlarına boğulan talihsiz kadının annesi Peyruze Ayaz ve babası Sait Ayaz, katilin en ağır cezayı almasını istedi.
İSPANYA'DA PATLAMA
Avrupa'nın kalbinde dün yürekler ağıza geldi. İspanya'nın başkenti Madrid'deki bir binanın üst katında şiddetli patlama yaşandı. İlk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 10'dan fazla kişi de yaralandı. Patlamanın doğalgaz kaynaklı olabileceği açıklandı.
KÜSTAH TEHDİT
Ankara'da cesedi bulunan Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili sorgulanan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Birol Uygun, atv'de "Müge Anlı İle Tatlı Sert" programını sunan Müge Anlı'ya tehdit yağdırdı. Kardeşinin hesabından paylaşım yapan Uygun, "Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım. Müge Anlı bunu önce sen tadacaksın!" dedi. Küstah paylaşıma tepki yağdı.
100.5 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 100 milyon 517 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 198'er bin, 4 bilenler bin 729'ar, 3 bilenler 116'şar, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.
1 TALİHLİYE 3.6 MİLYON
5+1 bilen bir kişi, 3 milyon 655 bin lira kazandı. 5 bilenler 3 bin 838'er lira, 4+1 bilenler 435'er lira, 4 bilenler 37'şer lira, 3+1 bilenler 21'er lira, 3 bilenler 6'şar lira, 2+1 bilenler 8'er lira, 1+1 bilenler 4'er lira, 0+1 bilenler 4'er lira alacak.
ŞENTOP AŞI OLDU
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dün COVİD-19 aşısının ilk dozunu oldu. "Bütün vatandaşlarımız, mutlaka aşı olmalıdır" dedi.
BİONTECH KARMAŞASI
İsrail, nüfusunun yüzde 28'ine BioNTech aşısı yaptı. Ancak açıklaması şaşırttı: Aşının ilk dozu Pfizer/BioNTech'in açıkladığından daha az koruyor.
60 ÜLKEYE YAYILDI
Corona, İngiltere'de mutasyona uğradı. Mutant virüs, 60 ülkeye yayıldı. Geçen hafta 93 bin kişinin öldüğü açıklandı.