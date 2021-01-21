Avcılar'da 51 yıl önce yaptırılan, günümüzdeki yönetmeliklere uygun olmadığı belirlenince yıkılarak yenisinin yapılmasına karar verilen belediye binası enkazının yanındaki doğal gaz borusu iş makinesi tarafından delindi. Bölgede oluşan kısa süreli panik ardından gaz akışı kesildi.

Avcılar'da yıkım işlemleri açık ihale sonunda 810 bin lira karşılığında bir geri dönüşüm şirketine ihale edilen Avcılar Belediyesi Binasının enkazı kaldırılırken zeminde iş makineleri ile düzenleme çalışmalarına geçildi. Etrafı demir paravanlarla çevrili enkaz alanında bugün öğle saatlerinde iş makineleri ile düzenleme çalışması yapılırken kepçelerden biri doğal gaz borusunu deldi.

Patlama sesinin duyulmasından sonra havaya gaz çıkışı oldu. Çevredekiler sigara içmemeleri konusunda uyarılırken, polis ve itfaiyenin yanı sıra İGDAŞ'a haber verildi. Kısa sürede gelen ekipler enkazın bulunduğu bölgenin bazı kesimlerine güvenlik şeridi çekti. Gelen İGDAŞ görevlileri, gaz akışını kesti. Görgü tanıklarından Hadi Çakır, "kepçe çalışıyordu, doğal gaz borusunu patlattı. Doğal gaz havaya fırladı. Etraftakileri uzaklaştırdık, geldiler önlem aldılar. Herkesi sigara içmemesi konusunda uyardık" dedi. İGDAŞ görevlileri de durumun kontrol altında olduğunu endişe edilecek bir durum bulunmadığını söyledi.