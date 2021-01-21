Deniz Bulutsuz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ozan Güven Deniz Bulutsuz olayı nedir?

Deniz Bulutsuz kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor? Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz arasında yaşanan gelişmelerin ardından Deniz Bulutsuz'un kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Ünlü oyuncu Ozan Güven'in kendisini darp ettiği ileri süren Deniz Bulutsuz'un şikayetinin ardından Güven hakkımda 13,5 yola kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Peki Deniz Bulutsuz kimdir?
DENİZ BULUTSUZ KİMDİR?
Ozan Güven'in bir süredir ilişki yaşadığı Deniz Bulutsuz, magazin gündeminde yer alması nedeniyle biyografisi ile gündemde yer almaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda doğum günü kutlaması nedeniyle sosyal medyadan Ozan Güven için paylaşım yapan Deniz Bulutsuz, son günlerde ise şiddet gördüğü iddiaları ile gündemde yer almaya başladı.
1992 doğumlu olan Deniz Bulutsuz, Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümü mezunudur. Bulutsuz, Vogue ve GQ dergilerinin özel projeler ekibinde çalışmıştır.
OZAN GÜVEN DENİZ BULUTSUZ OLAYI NEDİR?
Ünlü oyuncu Ozan Güven'in kendisini darp ettiği ileri sürerek şikayetçi olan Deniz Bulutsuz'un ihbarı sonrası başlatılan soruşturma tamamlanmış, Güven hakkında dava açılmıştı.Hakkında 13,5 yıla kadar hapsi istenen Ünlü oyuncu Güven'in müşteki olduğu ve uzlaşma bürosuna göndermişti. Taraflar uzlaşamayınca Deniz Bulutsuz hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Deniz Bulutsuz, "Bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım" demişti.
Ünlü oyuncu Ozan Güven'in hem sanık hem müşteki sıfatında yer aldığı Deniz Bulutsuz ile arasındaki dava bugün İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Darp edilen Deniz Bulutsuz adliyeye gelen ilk isim oldu. Sessizliğini koruyan Bulutsuz, duruşma salonun önünde arkadaşları ile bekledi. Duruşmanın başlamasına kısa bir süre kala Ozan Güven adliyeye giriş yaptı. Her iki tarafta açıklama yapmayı reddetti.