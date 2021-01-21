Deniz Bulutsuz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ozan Güven Deniz Bulutsuz olayı nedir?

OZAN GÜVEN DENİZ BULUTSUZ OLAYI NEDİR?

Ünlü oyuncu Ozan Güven'in kendisini darp ettiği ileri sürerek şikayetçi olan Deniz Bulutsuz'un ihbarı sonrası başlatılan soruşturma tamamlanmış, Güven hakkında dava açılmıştı.Hakkında 13,5 yıla kadar hapsi istenen Ünlü oyuncu Güven'in müşteki olduğu ve uzlaşma bürosuna göndermişti. Taraflar uzlaşamayınca Deniz Bulutsuz hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Deniz Bulutsuz, "Bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım" demişti.

Ünlü oyuncu Ozan Güven'in hem sanık hem müşteki sıfatında yer aldığı Deniz Bulutsuz ile arasındaki dava bugün İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Darp edilen Deniz Bulutsuz adliyeye gelen ilk isim oldu. Sessizliğini koruyan Bulutsuz, duruşma salonun önünde arkadaşları ile bekledi. Duruşmanın başlamasına kısa bir süre kala Ozan Güven adliyeye giriş yaptı. Her iki tarafta açıklama yapmayı reddetti.