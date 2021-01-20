Şubat 2021 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Az zaman kaldı! MSB ASAL celp ve sevk tarihi....

Şubat 2021 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak sorusu hakkındaki araştırmalar son günlerde yoğunluk kazandı ve gözler Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına çevrildi. Vatani görevini yapmak için silahaltına alınacak olan binlerce genç Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son duyuruları yakından takip ediyor. İşte MSB ASAL celp ve sevk tarihi hakkında bilgiler...

ŞUBAT 2021 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şubat 2021 askerlik yerlerinin 22 Ocak 2021 tarihinde açıklanacağı duyuruldu. İşte MSB ASAL açıklaması;

"Seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir."