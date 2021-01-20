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    • 20.01.2021 23:02
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    Son dakika: Dışişleri Bakanlığı: ’ın tasarrufu 'ni etkilememektedir

    Gelen son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanlığı, "’ın ’nde karasularını 12 deniz miline çıkarmaya yönelik tasarrufu, ’nın güneyinde sona ermekte ve ’ni hiçbir şekilde etkilememektedir." açıklamasında bulundu.

    DHA
    Türkiye'den Yunanistan’a Ege cevabı

    Son dakika haberi...

    Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Yununanistan'ın İyon Denizi'ndeki deniz mili hamlesine cevap verildi.

    Dışişleri Bakanlığı açıklaması şöyle;

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    "Yunanistan'ın İyon Denizi'nde karasularını 12 deniz miline çıkarmaya yönelik tasarrufu, Mora Yarımadası'nın güneyinde sona ermekte ve Ege Denizi'ni hiçbir şekilde etkilememektedir.

    Özel coğrafi koşulların hakim olduğu yarı-kapalı Ege Denizi'nde ülkemizin hayati hak ve çıkarları vardır. Bu denizde karasularının hem ülkemizin, hem üçüncü ülkelerin seyrüsefer serbestisini ve açık denizlere erişimi kısıtlayacak şekilde tek taraflı olarak genişletilmemesi gerektiği konusundaki tutumumuz herkesin malumudur.

    Bu tutumumuzda bir değişiklik yoktur."
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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan’ın tasarrufu Ege Denizi'ni etkilememektedir