Ayrıca ölenlerde kanser, kalp hastalığı gibi çok sayıda hastalığın bulunduğu açıklandı. Dünyada her yıl kalp hastalığından yaklaşık 19 milyon, kanserden 10 milyondan fazla kişi yaşamını yitiriyor. Norveç'teki sağlık otoritesi konunun detaylı inceleneceğini belirtti. Ama ön raporunda da 'Bu ölümler ile aşı arasında belirgin bir ilişki yok. Tesadüfi bir durum' diye açıklama yaptı."