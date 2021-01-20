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    ğı'ndan 'deki sebebiyle 'ya taziye mesajı

    Son dakika haberi... ğı, 'nın başkenti 'de meydana gelen daki can kayıpları nedeniyle İspanyol halkı ve hükümetine taziye mesajı gönderdi.

    DHA
    Türkiye'den İspanya'ya taziye mesajı

    ğı, 'nın başkenti 'de meydana gelen daki can kayıpları nedeniyle İspanyol halkı ve hükümetine taziye mesajı gönderdi.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binada meydana gelen şiddetli patlamada ölü ve yaralılar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. İspanyol halkı ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, yaşamını yitirenler için başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

    MADRİD'DEKİ PATLAMA
    İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binada şiddetli patlama meydana geldi. Patlama sonrası bir binanın üst katı havaya uçtu. Şiddetli patlamada ilk belirlemelere göre en az iki kişinin öldüğü bildirildi.

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanlığı'ndan Madrid'deki patlama sebebiyle İspanya'ya taziye mesajı