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    • 19.01.2021 19:29
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    FETÖ'nün " dershaneler sorumlusu" tutuklandı: ve ''çu çıktı

    'nün (FETÖ) " dershaneler sorumlusu" olduğu tespit edilen . "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Şahsın, hesabı bulunduğu kullanıcısı olduğu tespit edildi.

    AA
    FETÖ'cü haşhaşi Ankara'da paket!

    Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

    TUTUKLANDI
    Şüpheli, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

    , ifadesinin ardından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

    BANK ASYA HESABI VE BYLOCK...
    Şüphelinin, FETÖ'nün dershanelerinde yöneticilik yaptığı, hesabı bulunduğu ve örgütün gizli haberleşme programı kullanıcısı olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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    Haberler Güncel FETÖ'nün "Ankara dershaneler sorumlusu" tutuklandı: Bank Asya ve 'ByLock'çu çıktı