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    • 19.01.2021 22:42
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    merkezli 10 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 20 şüpheli gözaltına alındı

    merkezli 10 ilde, PKK/KCK'ya finansal destek sağladıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde, silah ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği öğrenildi.

    Terör örgütüne eş zamanlı operasyon: 20 gözaltı

    Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün finans çalışmaları ve cezaevi yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik, hükümlü ve tutuklu terör örgütü üyelerine finans sağladığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    EŞ ZAMANLI OPERASYON: 20 GÖZALTI
    ekipleri, Balıkesir, , , , , , , , ve 'de eş zamanlı operasyon başlattı.

    Operasyonlarda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

    ÇOK SAYIDA DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ
    Şüphelilerin adreslerinde, silah ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği öğrenildi.

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    Haberler Güncel Balıkesir merkezli 10 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 20 şüpheli gözaltına alındı