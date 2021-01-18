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    • 18.01.2021 09:50
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    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, ve BİP uygulamalarından paylaştı: İşte bugünkü mesaisi

    Son dakika haberine göre, Başkan , sosyal medyadan bugünkü mesaisini paylaşarak, 2023'e giden yolda 'yi daha da güçlü hale getireceklerini bildirdi.

    AA
    Başkan Erdoğan bugünkü mesaisini paylaştı

    Başkan , sosyal medyadan bugünkü mesaisini paylaşarak, 2023'e giden yolda 'yi daha da güçlü hale getireceklerini bildirdi.

    Erdoğan, sosyal medya uygulaması ve BİP'ten paylaşımda bulundu.

    "Sevgili kardeşim, hayırlı sabahlar." ifadesiyle mesajına başlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

    "Haftaya kongre mesaimize devam ederek başlıyoruz. Öğleden sonra saat 14.00 gibi, AK Parti'mizin Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ ve Muş kongrelerine canlı bağlantı ile katılacağım.

    Kongrelerimiz, hamdolsun, güzel geçiyor, coşkulu geçiyor. Bu coşkuyu büyük kongremize kadar inşallah sürdürecek, 2023'e giden yolda partimizi daha da güçlü hale getireceğiz. Durmak yok, yola devam. Sağlıklı, bereketli, huzurlu bir hafta geçirmenizi temenni ediyor, sizi muhabbetle selamlıyorum."

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, Telegram ve BİP uygulamalarından paylaştı: İşte bugünkü mesaisi