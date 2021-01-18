Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı -3

İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul il geneli ile akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası aralıklı kar yağışlı 3



İzmir: Parçalı, zamanla az bulutlu 6

Adana: Çok bulutlu ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı 14

Antalya: Çok bulutlu ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 10

Samsun: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı olmak üzere kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 4

Trabzon: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı olmak üzere kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 8

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı -2

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı 8