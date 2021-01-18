



Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk unsurlarınca terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik arama tarama faaliyetleri yürütülüyor.