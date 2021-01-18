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    • 18.01.2021 23:38
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    Valiliği açıkladı: 'nin ilçesinde 262 kilo 500 gram patlayıcı ele geçirildi

    'nin ilçesinde iki ayrı noktada 262 kilo 500 gram patlayıcı ele geçirildi. Konuya ilişkin Valiliğinden yapılan açıklamada Tel Abyad'ın beldesinde terör örgütüne ait 20 havan mühimmatıyla hazırlanmış 260 kilogram el yapımı patlayıcı, 21 anahtar sistemi ile yaşam malzemelerinin bulunduğu ifade edildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Tel Abyad'ı kana bulayacaklardı! İmha edidi...

    Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde 262 kilo 500 gram patlayıcı ele geçirildi.



    Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk unsurlarınca terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik arama tarama faaliyetleri yürütülüyor.



    260 KİLO EYP, 21 ANAHTAR SİSTEMİ VE TELSİZLER...
    Aramalar sırasında Tel Abyad'da bağlı Suluk beldesinde 20 havan mühimmatıyla hazırlanmış 260 kilogram el yapımı patlayıcı, 21 anahtar sistemi ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

    Tel Abyad ilçe merkezinde ise 2 kilo 500 gram el yapımı patlayıcı, 4 kilogram ağırlığında anti personel mayını, 1 anahtar sistemi, 1 kapsül ve 3 telsiz komutalı alıcı bulundu.



    İMHA EDİLDİ
    Yapılan incelemelerin ardından sevki tehlike arz eden patlayıcılar, önlem alınarak bomba imha ekiplerince imha edildi.

    Patlayıcılarla ilgili yerel adli makamlarca soruşturma başlatıldı.




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