Kargodan koronavirüs bulaşır mı? Ekmekten koronavirüs bulaşır mı? Koronavirüs belirtileri nelerdir?

EKMEKTEN KORONAVİRÜS BULAŞIR MI?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, bazı gıdalarda koronavirüs görülmesinin ardından vatandaşın en çok tükettiği "ekmekten koronavirüs bulaşır mı" sorusuna yanıt verdi.
Kara, bulaş riskinin yüksek olduğunu belirterek, "Kişinin elini göz, burun veya ağzına götürmesi durumunda risk olabilir" dedi.
KARGODAN KORONAVİRÜS BULAŞIR MI?
Vatandaşların bir diğer sık kullandığı durum ise kargolar. Koronavirüs ilk ortaya çıktığı dönemlerde karton ve plastik yüzeylerde uzun süreli yaşayabildiği söylenmişti.
Peki koronavirüs kargodan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, bugüne kadar hastanelere başvuran vakalarda kargo ve paketlerden virüs geçişinin tespit edilmediğini söyledi.
TÜRKİYE'DE SON 24 SAATTE...
Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 636 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 6 bin 436 kişinin testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, son 24 saatte 148 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 436 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 803 olarak açıklandı.
Son 24 saatte 8 bin 812 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 262 bin 864'e yükseldi.
Test sayısı 27 milyon 372 bin 81'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 387 bin 101, vefat sayısı 23 bin 997, ağır hasta sayısı 2 bin 201 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.
KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?
COVID-19, farklı kişileri farklı şekillerde etkilemektedir. Enfekte kişilerin çoğu, hafif ila orta düzeyde semptomlar geliştirmekte ve hastaneye kaldırılmadan iyileşmektedir.
EN YAYGIN SEMPTOMLAR:
Ateş
Kuru öksürük
Yorgunluk
DAHA SEYREK GÖRÜLEN SEMPTOMLAR:
Boğaz ağrısı
İshal
Konjunktivit
Baş ağrısı
Tat alma veya koku duyusunun kaybı
Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi
CİDDİ SEMPTOMLAR:
Solunum güçlüğü veya nefes darlığı
Göğüs ağrısı veya göğüste baskı
Konuşma veya hareket kaybı
Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın.
Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir.
Virüsle enfekte olan kişiler ortalama 5-6 gün içinde semptomları göstermeye başlar. Bununla birlikte, bu süre 14 günü bulabilir.