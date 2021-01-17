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    • 17.01.2021 13:22
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    ! açıklarında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı

    haberine göre Valisi Sinan Güner, açıklarında Rus bandıralı bir kuru yük gemisinin battığını açıkladı. Vali Güner, "Üç filikada mahsur kalan tahminen 15 mürettebatın kurtarma faaliyetine başlayacağız." dedi.

    Bartın açıklarında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı

    İnkum açıklarında geminin battığı görülürken, bir kısmı su yüzeyinde kaldı. Denizin yaklaşık 200 metre açığında geminin battığı görülürken, gemi personelinin durumu hakkında bilgi edinilemedi. Batan geminin çevresinde bulunan 3 geminin ise şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle bölgeye ulaşamadığı görüldü. Kıyıya jandarma ve 112 Acil ekipleri gelirken, kurtarma çalışmalarına başlanacak.

    İşte Vali Güner'in açıklamalarından öne çıkanlar
    açıklarında Rus bandıralı bir kuru yük gemisi battı. Üç filikada mahsur kalan tahminen 15 mürettebatın kurtarma faaliyetine başlayacağız. Şu anda bir ölü veya filikaların battığına dair bir haber yok. Hava şartları kötü, kurtarma ekipleri de çıkmakta zorlanıyor.

    Ayrıntılar geliyor...

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Bartın açıklarında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı