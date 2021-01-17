Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.01.2021 13:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.01.2021 13:46
    ABONE OL

    Kavgayı ayırmak isteyen kadın hayatının şokunu yaşadı

    İstanbul 'de iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için araya girmeye çalışan kadın, yumruk yedi. O anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

    DHA
    Kavgayı ayırmak isteyen kadın hayatının şokunu yaşadı

    Küçükçekmece'de, iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden kavga çıktı.

    Kavgayı ayırmak isteyen kadın yumruğu yedi, o anlar kameraya yansıdı.

    Olay, 15 Ocak Cuma günü Küçükçekmece Sefaköy'de bulunan Fevzi Çakmak Meydanı'nda meydana geldi.

    İddiaya göre, meydanda 2 kişi yürüyüş yaptıkları esnada tartışmaya başladı.

    Tartışmaların ardından tarafların birbirine bağırması üzerine kavga çıktı. Kavgayı ayırmak isteyen bir kadın da arada yumruk darbelerinin hedefi oldu.

    Yaşanan kavga anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Kavgayı ayırmak isteyen kadın hayatının şokunu yaşadı