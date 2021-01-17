Sakarya'da insanlık dışı bir dehşet yaşandı. Bir grup genç, engelli arkadaşları Ö.S'nin koluna taktıkları kelepçe ile kamyonete bağlayıp aracı hareket ettirdiler. Kamyonet birkaç metre ilerlerken, engelli genç de hızla yürümek zorunda kaldı.

Kamyonetin durmasıyla kelepçeden kurtulan gence çevredekiler sarılarak gülüp eğlendi. Büyük panik yaşayan engelli genç, uzun süre ağladı. Gençler o anları cep telefonuyla kayda alıp, sosyal medyadan paylaştı.

Görüntüyü izleyenler, büyük tepki yağdırdı. Soruşturma başlatan polis, vicdansız gençleri aramaya başladı.