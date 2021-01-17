İstanbul'da üniversite öğrencisi B.İ.K. aynı okulda kendisinden üst sınıfta okuyan B.İ. ile tiyatro kulübünde tanıştı. Genç kız, bir gece öğrenci yurduna geç gittiği için içeri alınmadı.
O gece okulun tiyatro kulübünde kaldı. Orda kıza B.İ tecavüz etti. Aylar sonra evlenme vaadiyle Avcılar'daki evine götürdü. Sonra da hamile kalan kızı terk etti. Şikayetçi olan kız "Bana tecavüz etti" dedi. Tiyatro kulübünde yönetmen olan B.İ.'ye, 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
KORKU OTELİ!
İstanbul Beyoğlu'nda otel odasında elindeki tabancanın patlaması sonucu başından ağır yaralanan Mehmet Emin Ö., lobiye inerek yardım istedi. Mermi çekirdeğinin çene altından girip alnından çıktığı anlaşılan Ö, hastaneye kaldırıldı.
KADİR'İ DEĞİŞECEK Mİ?
Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı, engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker hakkındaki karar Bölge Adliye Mahkemesi'nce bozuldu. Dosya yeniden yargılama için mahkemeye geri gönderildi.
BÜYÜK GERİLİM
Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Kalecik köyünde, amca çocukları Mustafa Yalçın (13) ile Ahmet Yalçın (16) birlikte taşıdıkları inşaat demiri, yüksek gerilim hattıyla temas edince her ikisinin de ayak tabanları patladı. Olaydan sonra baygınlık geçiren kuzenler, akrabaları Muhanur Yalçın (60) tarafından vücutlarındaki elektriği alsın, diye toprağa gömdü. Köye gelen sağlık ekibince 2 genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ŞİŞE CİNAYETİ
Bursa'da Levent K., yolda karşılaştığı eski husumetlisi gençlere boş şişe yüzünden kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Orhan Eren (40) ve Orhan Aksu (35) kurtarılamadı. Gözaltına alınan katil, "Ölüm korkusu yaşadığım için öldürdüm" dedi.
KANA KAN!
Malatya'da imam nikahıyla birlikte yaşayan Nergiz Beyaz (39) ile Hüseyin Ördek (46) arasında kavga çıktı. Birbirlerini bıçaklayan ikili, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çift, kurtarılamadı.
98.7 MİLYON DEVRETTİ
Çılgın Sayısal Loto'da 6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 98 milyon 721 bin 229 lira devretti. 5 bilenler 55 bin 296'şar, 4 bilenler bin 427'şer, 3 bilenler 104'er, 2 bilenler 11'er lira alacak.
BAŞINA SERVET YAĞDI
Uludağ eteklerinde köyde yaşayan Mehmet Ali Erkeş, 7 Aralık'ta uyku tutmayınca balkona çıkıp gökyüzünü izlemeye başladı. Gökyüzünü izlediği sırada bir ışık parlaması gördü. Gördüğü ışık parlamasından 3 saniye sonra evinin çatısında oluşan şiddetli sesle irkildi. İlk başta bu sese anlam veremeyen Erkeş, sabah evin çatısına çıkarak baktığında gördüğü manzarayla hayretler içinde kaldı. Evinin çatısına simsiyah bir taşın düştüğünü, bu taşın evinin taşını delerek saplandığını gördü. Göktaşına taşlara gözü gibi bakıp saklayan Erkeş, bu taşları, kıymetini veren olması halinde satacağını söyledi.
YALANA GELİN!
Ankara ve Kırıkkale'de yaşayan 2 gencin ailesi, evliliğe aracılık ettiği belirtilen Ethem T. ile irtibata geçti. Ethem T., her iki aileyi de Mersin'de yaşayan Y.S. isimli kadın ve ailesiyle tanıştırdı. Damat adayları farklı tarihlerde gelin adayı Y.S. ile görüşüp evlenme kararı aldı. Aileler 60 bin lira dolandırıldı. Y.S. ile annesi H.S. gözaltına alındı. Gelin Y.S., "M.K.'yı ben hiç görmedim. V.T. ile de ciddi düşünüyordum, evlenecektim" dedi. Anne-kız ev hapsine çarptırıldı.
ALİYEV İLE TELE-ZİRVE
Başkan Tayyip Erdoğan, dün Azerbaycan lideri Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, Türkiye- Azerbaycan ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.
FUAT OKTAY AŞI OLDU
Türkiye'de COVİD-19'a karşı aşılama başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a dün Ankara Şehir Hastanesi'nde CoronaVac aşısının ilk dozu uygulandı. Oktay, "Tüm vatandaşlarımıza gelip aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum" açıklaması yaptı.
MAAS YARIN TÜRKİYE'DE
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, pazartesi günü Türkiye'ye gelecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. İkili, bölgesel konuların yanı sıra Türkiye- Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini değerlendirecek.
İSTANBUL'A MİLLİ KÜTÜPHANE
Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin bir benzeri İstanbul'da yapılacak. 122 bin metrekarelik Cumhurbaşkanlığı İstanbul Millet Kütüphanesi'nin 2024 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.
ROTHSCHİLDLERİN TEK VARİSİ ÖLDÜ
Rothschild ailesinin tek varisi bankacı ve Edmond de Rothschild Group'un sahibi Benjamin de Rothschild (57), kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Fransa'nın en zenginlerinden olan Rothschild, Fransa-İsviçre ortak şirketi 1997'den beri eşiyle birlikte yönetiyordu.