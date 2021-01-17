YALANA GELİN!



Ankara ve Kırıkkale'de yaşayan 2 gencin ailesi, evliliğe aracılık ettiği belirtilen Ethem T. ile irtibata geçti. Ethem T., her iki aileyi de Mersin'de yaşayan Y.S. isimli kadın ve ailesiyle tanıştırdı. Damat adayları farklı tarihlerde gelin adayı Y.S. ile görüşüp evlenme kararı aldı. Aileler 60 bin lira dolandırıldı. Y.S. ile annesi H.S. gözaltına alındı. Gelin Y.S., "M.K.'yı ben hiç görmedim. V.T. ile de ciddi düşünüyordum, evlenecektim" dedi. Anne-kız ev hapsine çarptırıldı.