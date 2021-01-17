İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Meteoroloji'den İstanbul için flaş kar uyarısı! O saatlere dikkat!

Bu sabah ve özellikle gece saatlerinde Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır!''