Koronavirüs vakalarının artmaya başlamasıyla birlikte önüne geçmek amacıyla 20 Kasım'dan bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bunun yanı sıra farklı önlemler de alınmaya devam ediyor, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar günün sadece belli saatlerinde dışarıya çıkabiliyor. Peki 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri nedir? Diğer yandan İstanbulkart HES kodu eşleşmeleri için verilen son tarih 15 Ocak'ta bitti. Peki 20 yaş altı toplu taşımaya binebiliyor mu, yasak mı? İşte detaylar…
20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMAYA BİNEBİLİYOR MU, YASAK MI?
İstanbul İl Hıfsızsıhha Kurulunca corona virüs salgınına yönelik bir tedbir daha alındı.
İstanbulkart'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir" ifadeleri kullanıldı.
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ NEDİR?
20 yaş altı bireyler gün içerisinde belirlenen saatlerde sokağa çıkabiliyorlar. Saat 13.00-16.00 saatleri arasında 20 yaş altı bireyler sokağa çıkabiliyorlar. Belirtilen saatler dışında 20 yaş altının sokağa çıkması yasak.
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NEDİR?
Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.Tüm illerde ve tüm vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı uygulandığı günlerde 65 yaş ve üstü vatandaşlar da dışarı çıkamayacak.
65 YAŞ VE ÜZERİ SEYAHAT EDEBİLECEK Mİ?
65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı Genelgemiz çerçevesinde ancak Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek olup her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren, vapur vb.) ilişkin bilet satış sürecinde Seyahat İzin Belgesi'nin alınmış olması şartı aranacaktır.