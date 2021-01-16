SON DAKİKA: Hastanede rüşvet iddiası: 10 bin lira ateşle büyümeden kapatalım



SENİN İŞİ KONUŞUYORUM

"İdari izinli olduğum halde hakkımda tutanak tutuldu. Aynı gün hastane müdürü bana WhatsApp mesajında 'Halil tutanak tutturmuş hakkında Armağan Hoca (Başhekim). Sana soruşturma açılacak. Mesajı gördüğün zaman bana hemen dönüş yap' yazdı. Ben de kendisinden idari izin aldığımı hatırlattım. Bunun üzerine yine mesajla 'İzin vermiştim ama Armağan Hoca tutturmuş. Benim de haberim yoktu" yazdı. Ben kendisine 'Armağan Hoca'yı arasam mı' diye yanıt verdim. O da bana 'Aramana gerek yok. Hoca ile konuşuyorum şu an senin işini nasıl çözeriz diye' cevabı verdi."