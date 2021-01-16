Ne zaman kar yağacak? İstanbul hava durumu 16-17-18 Ocak kar yağacak mı?

İSTANBUL'A YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

İstanbul'daki kar yağışı öğle saatlerinden itibaren kesilecek. Cumartesi akşamı önce sulu kar var. Pazar ve pazartesi yoğun kar yağışı bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde; Kocaeli, Sakarya tarafında sulu kar ve dağlarda ise kar var. Yağışın az olduğu Trakya bölümünde de don etkili olacak. Bölgede cumartesi gecesinden itibaren yoğun kar bekleniyor.

İstanbul Valiliği de bugün için uyarı açıklaması yaptı. Dışarı çıkacak vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü kar yağışının öğle saatlerine kadar süreceğini duyurdu.

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin (Konya, Amasya, Hakkari, Van ve Iğdır hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinde yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.