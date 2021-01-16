Ne zaman kar yağacak? İstanbul hava durumu 16-17-18 Ocak kar yağacak mı?

Ne zaman kar yağacak? İstanbul hava durumu 16-17-18 Ocak hafta sonunda merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağında İstanbulluların araştırdığı konulardan birisi kar yağışının olup olmayacağı. Pazartesi günü işe gidecek olan vatandaşlar İstanbul hava durumu sorgulaması yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul ne zaman kar yağacak sorusuna cevap aranıyor.
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu tahminlerine göre; Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri kar yağışı bekleniyor. Yağışların Salı günü durması ancak soğuk havanın etkisini devam ettireceği tahmin ediliyor.
NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı 5 günlük hava tahmininde İstanbul'da kar yağışının süreceğini belirtti. Uzmanlar cumartesi günü öğlen saatlerinden itibaren kar yağışının yoğunlaşacağını belirtti.
PAZAR GÜNÜ ŞİDDETİNİ ARTIRACAK
İstanbul pazar günü ise son dönemde gördüğü en yoğun kar yağışı ile karşı karşıya kalacak.
İSTANBUL'A YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
İstanbul'daki kar yağışı öğle saatlerinden itibaren kesilecek. Cumartesi akşamı önce sulu kar var. Pazar ve pazartesi yoğun kar yağışı bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde; Kocaeli, Sakarya tarafında sulu kar ve dağlarda ise kar var. Yağışın az olduğu Trakya bölümünde de don etkili olacak. Bölgede cumartesi gecesinden itibaren yoğun kar bekleniyor.
İstanbul Valiliği de bugün için uyarı açıklaması yaptı. Dışarı çıkacak vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü kar yağışının öğle saatlerine kadar süreceğini duyurdu.
YURTTA HAVA DURUMU
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin (Konya, Amasya, Hakkari, Van ve Iğdır hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinde yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin kıyıları ve Adana çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile K. Maraş'ın yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının İç Ege'de biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile akşam saatlerinden sonra Güney Ege Kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimlerinin, gece saatlerinde il genelinin yağışlı 3
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı 6
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinin, öğle saatlerinden itibaren il genelinin yağışlı 9
Adana: Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15
Antalya: Çok bulutlu ve yağışlı 18
Samsun: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 9
Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9
Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 2
Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 10